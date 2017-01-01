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Yazı işleri kadrosuna Adana Adliyesi'nden taze kan



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adalet Bakanlığı taşra teşkilatına ait Yazı İşleri Müdürlüğü kadrosu için yapılan 'Görevde Yükselme Sınavı'nda Adana Adliyesi'nden 5 kişi başarılı olarak atanmaya hak kazandı.

Adana Adliyesi'nde görev yapan 40 zabıt katibi, 9 Ekim 2016 tarihinde yapılan yazılı sınavda yeterli puanı alıp 9 Mart'ta yapılan mülakata girdi. Sözlü sınavda da başarılı olan Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Bakanlık ve HSK Bürosu Zabıt Katibi Soner Yetkin, Kadastro Mahkemesi Zabıt Katibi Gamze Lük, 8. Ağır Ceza Mahkemesi Zabıt Katibi Suphi Kaya, 7. Asliye Ceza Mahkemesi Zabıt Katibi Anıl Yüzüak ile İlamat - İnfaz Bürosu Zabıt Katibi Funda Kayran, Türkiye genelinde 540 kişi arasına girerek Yazı İşleri Müdürü olarak atanmaya hak kazandı.

(ADN-Y)



14.05.2017 11:35:37 TSI

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