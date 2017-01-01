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Türk Çocuk Edebiyatının ustaları miniklerle buluştu

14 Mayıs 2017 Pazar, 11:29
Türk Çocuk Edebiyatının ustaları miniklerle buluştu
Türk Çocuk Edebiyatının ustaları miniklerle buluştu

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi 7'nci Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması hız kesmeden devam ediyor. Buluşma kapsamında çocuklara şiir sevgisini aşılamak üzere düzenlenen "Çocuk Şiiri Etkinliği" renkli görüntülere sahne oldu.
7'nci Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması, Tepebaşı Belediyesi Esentepe Çocuk Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Çocuk Şiiri Etkinliği" ile devam etti. Çok sayıda çocuğun katılımı ile gerçekleşen etkinliğe Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ile konuşmacılar Yalvaç Ural, Çiğdem Sezer ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Başkanı Prof. Dr. Medine Sivri katıldı.
Etkinlikte ilk olarak Türk Çocuk Edebiyatı'nın en önemli yazarlarından Yalvaç Ural çocuklarla sohbet etti, odaklanma yeteneklerini geliştirici oyunlar oynadı. Ural'ın tekerlemelerini tekrar eden minikler, kelime türetme oyunu ile eğlenceli anlar yaşadı. Şiir sevgisinin pekiştirilmesinin amaçlandığı programda daha sonra Çiğdem Sezer, çocuklarla birlikte şiirler okudu. Öte yandan Medine Sivri ise çocuklara, Yalvaç Ural'a ait Mızıkçının Oyunları kitabından bilmeceler yöneltti.
Keyifli dakikaların ardından ünlü yazarlar, kitaplarını minik okurları için imzaladı. Çocuk Şiiri Etkinliği, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.
(BRK-

14.05.2017 11:38:30 TSI
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