Hakkari'de 3 bin 500 kilo kaçak çay ele geçirildi
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HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3 bin 500 kilogram kaçak çay ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynağına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz Yüksekova ilçesi Keçili Mahallesi'nde görevlilerimizce şüphe üzerine durdurulan bir araçta ve aracın bulunduğu arazide yapılan aramada, 3 bin 500 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
(FT-MSA-Y)
14.05.2017 11:39:34 TSI
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