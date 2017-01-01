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Büyükşehir'den 'Anneler Konuşuyor' etkinliği



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ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, ENFEST kapsamında 'Anneler Konuşuyor' etkinliği düzenledi. Engelli çocuk annelerinin söz aldığı anlamlı etkinlik, duygu dolu anlar yaşattı. Engelli annesi Sevgi Bayramoğulları'nın kızı Nisa için söylediği "Bu bizim seçimimiz değil. Nisa bize Allah'ın bir hediyesi. Diğer evlatlarımla aralarında hiç fark yok" sözleri yüreklere dokundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ENFEST kapsamında Serik Tekeli İlkokulu Konferans Salonu'nda 'Anneler Konuşuyor' başlıklı anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Engelli çocuk annelerinin katıldığı ve çocukları ile ilgili yaşadıkları ve hissettiklerinin anlatıldığı programda duygu dolu anlar yaşandı.

Temel hakları anlatıldı

Serik Engelli Hizmet Merkezi Birim Sorumlusu Emine Gümüş Arıdil engelli bireylerin temel hakları ve bu haklardan nasıl faydalanmaları gerektiğini anlattı. Engelli sağlık raporu, sağlık giderleri, akülü sandalye, yatak, hasta alt bezi, engelli maaşı, evde bakım maaşı, gelir vergisi, ÖTV indirimi, elektrik-su indirimi, E-KPSS memur olma, erken emeklilik, ulaşım indirimi ve engelli park yeri kartı gibi engelli bireylere fayda sağlanan maddeleri anlatan Arıdil, Büyükşehir Belediyesi'nin engelli bireyler için yaptığı hizmetler konusunda da bilgi verdi.

Erken teşhisin önemi

Daha sonra engelli anneler Elif Çiloğlu ve Sevgi Bayramoğulları söz aldı. 8 yaşında otizmli bir erkek evladı olduğunu belirten engelli annesi Elif Çiloğlu, " Oğlum Ahmet belli bir döneme kadar çok normal bir çocuktu. Hiçbir farklılık yoktu. Sonra birden içine kapandı. Konuşmamaya başladı. Doktora gittik. Otizm tanısı kondu. Özel eğitime başladık. Erken fark etmek ve özel eğitim aldırmak çok önemli" diye konuştu.

Nisa bizim herşeyimiz

9 yaşında hafif zihinsel engelli Nisa'nın annesi Sevgi Bayramoğulları da duygularını şöyle dile getirdi:

"Nisa iki günlükken hipoglisemi geçirdi. Ardından soğuk havale geçirdi. Kızımın görünüşü normal algılamada zorluk yaşıyor. 4 çocuğum var. Nisa ile en büyük çocuğumun arasında 9 yaş var. Ama aralarında hiç fark yok. Hepsiyle aynı şekilde yaşıyoruz. Bu bizim seçimimiz değil. Nisa Allah'ın bize bir armağanı. Nisa'nın ablası var Asuman. Asuman sofrayı kurarsa Nisa'da toplamaya yardım eder. Nisa bizim her şeyimiz."

Kardeşimle gurur duyuyorum

Nisa'nın ablası 18 yaşındaki Asuman da söz alarak duygularını anlattı. Anadolu Lisesi'ni kazanmasına rağmen kardeşi Nisa için Çocuk Gelişimi Bölümü eğitimi almayı tercih ettiğini belirten Asuman Bayramoğlulları, "Nisa ile aramızda hiçbir fark yok. Sadece özel bir çocuk. Onunla gurur duyuyorum. O benim canımın parçası. Etle tırnak gibiyiz. O da bizim gibi bir birey. Her zorluğun bir gün geçeceğini düşünüyorum" şeklinde duygu yüklü bir konuşma yaptı.

İlk nefes anne babaya

Engelli ve engelsiz kardeş ilişkilerinden söz eden Psikolog Hülya Şimşek de annelere uçak düşerken maskeler indiğinde ilk maskeyi kendinize mi çocuğunuza mı takarsınız? diye soru yöneltti. Herkesten 'çocuğuma' yanıtını alan Hülya Şimşek şunları söyledi. "İlk önce anne-baba maske takmalı. İlk nefesi anne baba almalı. Nefes alamazsak, onlara hayat veremeyiz. İlk iletişim, ilk arkadaş, ilk kardeş çok önemli. İnsanlar tek kanatlı meleklerdir. Ancak birbirlerine sarılarak hayatta kalabilirler" dedi.

Piknikte eğlendiler

Öte yandan ENFEST kapsamında Serik Kadriye Beachpark'ta 'Özel Bireyler Pikniği' düzenlendi. 600'e yakın katılımın olduğu piknikte engelli gençler çeşitli etkinlikle piknik yapmanın keyfini çıkardı. Dans eden, boyama etkinliğine katılan, köpük balonlarla eğlenen engelli bireyler unutulmaz bir gün geçirdi.

(AA-



14.05.2017 11:41:13 TSI

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