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Yeni Hamle'den 8 başarılı öğrenciye burslu eğitim

14 Mayıs 2017 Pazar, 11:33
Yeni Hamle'den 8 başarılı öğrenciye burslu eğitim
Yeni Hamle'den 8 başarılı öğrenciye burslu eğitim

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya Yeni Hamle Eğitim Kurumlarında yapılan Seviye Tespit Sınavı sonucu 8 öğrenci yüzde 100 burslu olarak Yeni Hamle Eğitim Kurumlarında eğitim görmeye hak kazandı.
Malatya'da yaklaşık 20 yıldır hizmet veren Yeni Hamle Eğitim Kurumları eğitim camiasına hizmet vermeye devam ediyor. Bu kapsamda 29-30 Nisan tarihlerinde lise öğrencilerine yönelik Seviye Tespit Sınavı (STS ) düzenlendi. Düzenlenen sınav sonucu 9. Sınıfta okuyan 2, 10.sınıfta okuyan 2 ve 11. sınıfta okuyan 4 öğrenci olmak üzere toplam 8 öğrenci eğitim hakkı kazandı. Sınavın ardından okulda ödül teslim töreni yapılırken, törende konuşan Yeni Hamle Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ahmet Polatkaya, amaçlarının eğitime hizmet etmek olduğunu belirterek, sınavda dereceye giren diğer öğrencilere 26 adet altın hediye etti.
Öğrencileri tebrik eden Polatkaya, eğitimdeki hizmet halkalarına 2017-2018 eğitim öğretim yılında Yeni Hamle Anadolu Lisesi ile devam edeceklerini de söyledi.
(BT-SD-Y)

14.05.2017 11:42:37 TSI
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