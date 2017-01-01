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İzmit Belediyesi'nin projeleri ilgi çekiyor

14 Mayıs 2017 Pazar, 11:37
İzmit Belediyesi'nin projeleri ilgi çekiyor
İzmit Belediyesi'nin projeleri ilgi çekiyor

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi'nin destek verdiği sosyal girişimcilik projeleri, bu alanda çalışan grupların ilgisini çekiyor.
Belediyenin hazırladığı projelerde son aşamaya gelen Down Kafe ve Al Shami Kitchen Mülteci Mutfağı, Mavi Hilal Vakfı'nın dünya gençlerini ağırladığı projelerine konu oldu. Uluslararası Mavi Hilal Vakfı Avrupa ve Amerika'nın yanı sıra Afrika ülkelerinden toplam 25 kişiyi Erasmus programı bünyesinde sosyal girişimcilik projesi için İzmit'te ağırladı. Makedonya, Güney Afrika, Brezilya, Bulgaristan, Yunanistan, Kosta Rika, Romanya ve Türkiye'nin ortaklaşa yürüttüğü proje gençler arasındaki işsizliğin azaltılmasını hedefliyor. 'Dive in Social Entrepreneurship' olarak bilinen proje ile ülkeler bazında gençler arasındaki işsizliğin azaltılmasında sosyal girişimciliğin oynayabileceği roller üzerine araştırmalar yapılıyor ve metotlar geliştiriliyor.
Dünyanın çeşitli Sivil Toplum kuruluşlarında çalışan gençler İzmit'te bir araya gelerek daha aktif olarak sosyal girişimcilikteki roller tartışıldı ve proje konusu olan sosyal girişimcilikte örnek çalışmalar incelendi. 6 gün süren toplantı kapsamında İzmit Belediyesi'nin Down Kafe ve Al Shami Kitchen mutfağı ziyaret edilerek ilgililerden bilgi alındı. İzmit'te yaşayan Suriyeli mülteci kadınların geliştirilmesine yönelik bir proje olan Al Shami Kitchen mutfağının hedefler arasında bir model oluşturmak ve farklı şehirlerde ve ülkelerde de uygulanabilir olmasını sağlamak olduğu kaydedildi. Down Kafe'nin ise yalnızca down sendromlu bireyleri değil farklı engel gruplarını da hayata kazandırmayı ve toplumda farkındalık oluşturmayı amaçladığı ifade edildi.
(GY-Y)

14.05.2017 11:46:26 TSI
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