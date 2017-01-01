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Asfalt ve kaldırım yenileme çalışmaları devam ediyor

14 Mayıs 2017 Pazar, 11:39
Asfalt ve kaldırım yenileme çalışmaları devam ediyor
Asfalt ve kaldırım yenileme çalışmaları devam ediyor

(Fotoğraflı)

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Belediyesi asfalt kaplama çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor.
Çalışmalarına Kazım Karabekir mahallesi 269 sokakta devam eden Erzincan Belediyesi yıl içerisinde Gülabibey, İzzetpaşa, Karaağaç mahalleri ile DDY 40 lojmanları, Dedekorkut ,Fevzipaşa,Demirci Cahit Usta, Emek, Ordu caddeleri ve Talip Kaban bulvarında 32 km asfalt çalışması ve Başbağlar, Yunus Emre, İnönü, Karaağaç, Kurutilek mahalleri ve Şht. Bnb. Yaşar Erol Akansel, Bahçesaray cadde, Osman Pelen, Kırklar, Emek Mengüceli, İzzetpaşa, Dedekorkut caddeleri ile Talip Kaban, Bulvarında toplam 55 km kaldırım çalışması gerçekleştirecek.
Çalışmalar hakkında bir açıklama yapan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy " Geçtiğimiz yıl 40 km. asfalt 125 km. kaldırım çalışması gerçekleştirdik. Bu yılki hedefimiz ise 32 km asfalt kaplama, 55 km kaldırım çalışması gerçekleştirmek. İnşallah 2018 yılında kaldırım ve asfalt problemini ortadan kaldıracağız. Emeği geçen her kese teşekkür ederim." Dedi.
(AA-AT-Y)

14.05.2017 11:48:54 TSI
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