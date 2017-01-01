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Sağlık Bilimleri Fakültesinde Hemşirelik Haftası kutlaması



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Hemşirelik Haftası kapsamında Harran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından çeşitli etkinlikler yapıldı.

Program, Üniversite Hastanesi Başhemşiresi Naşide Yaman'ın haftanın anlam ve önemini belirten konuşmasıyla başladı. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zehra Yılmaz ise, hemşirelik haftasının tarihçesi, ilk hemşireler konularında bilgi paylaşımı yaptı ve hemşirelikte günümüzde karşılaşılan sorunlarından bahsetti. Rektör Prof. Dr. Ramazan Taşaltın da tüm hemşirelerin hemşirelik haftasını kutlayarak başladığı konuşmasında, hemşirelerin çalışma şartlarının zorluğundan bahsederek, hastanelerde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının sağlanması konusunda herkesin elinden geleni yapması gerektiği söyledi. Sağlık çalışanlarının herkes tarafından saygı gösterilmesi gereken kişiler olduğunu dile getiren Rektör Taşaltın, "Bilhassa bizim hemşire olarak isimlendirdiğimiz kardeşlerimiz, gerçek saygıya layık insanlardır. Sağlıkta, görevde başarılı olmanın ilk koşulu insan sevgisidir. Hemşirelerimiz büyük bir gayretle çalışmaktadır. Ulvi bir görev üstlenen siz hemşirelerimizin, Hemşirelik Haftasını kutluyorum" dedi. Açılış konuşmalarının ardından Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Öğretmenliği öğretim elemanları Yrd. Doç. Dr. Gülgün Bilen, Öğr. Gör. Taner Topaloğlu, Öğr. Gör. Güllü Öztürk, Öğr. Gör. Zeki Fırat Demirci tarafından mini bir konser verildi. Konserin ardından Konya Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurgün Platin tarafından hemşirelere, "Hemşirelikte Örtük Bilgi" konulu konferans, öğrencilere ise "Hemşirelikte Profesyonellik" konulu sunum yapıldı. Tören, Sağlık Bilimleri Fakültesinin Türkiye akademik sıralamasında ilk sırada yer almasını sağlayan öğretim elemanlarına ve konferansı sunan Konya Karatay Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nurgün Platin'e plaket takdimiyle son buldu. Mühendislik Fakültesinde yapılan etkinliğe, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Şanlıurfa'daki hastane başhekimleri ve baş hemşireleri, Viranşehir Sağlık Yüksekokulu ile Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğretim elemanları ve öğrencileri katıldı.

(Şİ-SD-Y)



14.05.2017 11:51:59 TSI

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