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"Kadın Olmak" Kitap Fuarı'nda konuşuldu



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KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Kitap Fuar'ında Özlem Akşit tarafından Türkiye'de Kadın olmak konulu konferans gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 9.Kitap Fuarı'nda Akçakoca Konferans Salonu'nda yazar ve eğitimci Özlem Akşit tarafından Türkiye'de Kadın Olmak konulu bir konferans gerçekleştirildi. Türkiye'de kadın olmanın yeri geldiğinde çok zor olduğunu belirten Akşit, "Türkiye'de kadın olmanın zorluğu Özgecan Arslan'ın vahşice öldürülmesinden sonra daha iyi bir şekilde anlaşıldı ve toplum bu konuda daha bilinçli hale geldi, "'Kadının Adı Var' isimli kitabımı yazarken dönemin çelişkilerini ele alarak bir kitap ortaya çıkarmaya çalıştım. Kadın konusunu ise çok güzel bir cümle özetliyor "Kadınların bir ülkesi yoktur, 'Tüm dünya Kadınlarındır' bu cümleden yola çıkarak kitabıma şekil verdim. Kadın sorunları tarihi okuyarak çözülmelidir. Kadın tarihte toplamacılık çağında önemli bir yere sahipti. O zamanlarda can veren güç veren anlamını taşıyan bir çok heykel kadın figürlerinden yola çıkmıştır. Bunları dikkate alarak tarihte kadının ne derece önemli bir yeri olduğunu anlayabiliriz" diyerek sözlerine devam etti.

Kadınların Türk toplumunda önemli bir rolü olduğunu anlatan Akşit, "Türkiye'de kadınlar ile ilgili çok güzel cümleler vardır. Örneğin Cennetin Kadınların Ayaklar Altında cümlesi. Fakat Türkiye'de insanların sokak jargonları bile hakaret üzerine kuruludur. Bunlara dikkat ederek günlük konuşmalarımızı buna göre ayarlamalıyız. Çünkü Türk toplumunda kadının yeri çok önemlidir" dedi.

Akşit, "Kadınlara toplumumuzda da önemli roller verilmiştir, hatta kadınlar bu rolleri kendileri almışlardır. Örneğin çeşitli devlet görevlerinde yöneticilik, bakanlık hatta başbakanlık yapmışlardır. Kadınların Türkiye'deki yeri her dönemde üst seviyede olmuştur'' diyerek sözlerini tamamladı.

(GY-Y)



14.05.2017 11:53:21 TSI

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