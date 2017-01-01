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'Günlerden Bilim Şenliği'nin açılışı yapıldı

14 Mayıs 2017 Pazar, 11:52
'Günlerden Bilim Şenliği'nin açılışı yapıldı
'Günlerden Bilim Şenliği'nin açılışı yapıldı

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - 4007 TÜBİTAK Bilim Şenlikleri çağrısı kapsamında, "Günlerden Bilim" adı altında Eskişehir Valiliği, Anadolu Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen Bilim Şenliği'nin açılışı yapıldı.
Sazova Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim Sanat ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programın açılışına, Vali Azmi Çelik, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen, akademisyenler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Şenliğe katkı sunan kurumlara teşekkürlerini ileten Vali Çelik, programda yaptığı konuşmada, Anadolu Üniversitesi'nin böyle güzel bir etkinliğe verdiği desteğin önemli olduğunu söyledi. Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın bilim ve teknolojide ilerlemesinin önemini vurgulayan Vali Çelik, "Düzenlenen bu şenlikle çocuklarımızın bilime olan ilgisini artırmak istiyoruz. Çağımızda ileri seviyeye yükselen teknoloji maalesef artık bizi yönetiyor. Bu gelişen teknolojiyi bizim kendi irademizle yönetmemiz, yönetebilmemiz bu bakımdan önemli. Daha doğrusu çocuklarımızın bunu kavraması son derece önemli. Ben ümit ediyorum ki, ileriki hayatlarında mesleki kariyerlerine yön verecek bu etkinlik çocuklarımıza çok faydalı olacaktır" şeklinde konuştu.
Etkinlikle ilgili bilgiler veren İl Milli Eğitim Müdürü Özen ise, çocukların erken yaşlardan itibaren öğrenmeye başladıklarına vurgu yaparak, etkinliğin verimli geçmesini diledi. Her öğrencinin yenilikçi yaklaşımlarla desteklenmesi gerektiğine inandıklarını aktaran Müdür Özen, öğrencilere öğrenme ortamlarının hazırlanmasının çok önemli olduğunu söyledi.
Konuşmalardan sonra Vali Çelik, Rektör Gündoğan ve Müdür Özen gün boyu sürecek şenliğin açılışını gerçekleştirdi.
(BRK-Y)

14.05.2017 12:01:10 TSI
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