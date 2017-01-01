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Çalışan annelerin gözünden Anneler Günü



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Her yıl mayıs ayının ikinci haftasında kutlanan Anneler Günü'nü çalışarak geçirmek zorunda olan anneler, hem çalışıp hem çocuk büyütmenin çok büyük bir sorumluluk olduğunu ancak her şeye rağmen anneliğin eşsiz bir duygu olduğunu belirttiler.

Eskişehir'de bir ev aksesuarları mağazasında satış danışmanlığı yapan Canan Kabardıç, çocuk bakmanın çalışan anneler için çok daha zor bir görev olduğunu ifade ederek, "Yine de anne olmanın verdiği mutluluğu hiçbir şeye değişmem. Allah tüm kadınlara anne olmayı nasip etsin. Benim de 5 yaşında bir çocuğum var. O da resim yaparak benim anneler günümü kutladı. Sizin aracılığınız ile tekrar tüm annelerin, Anneler Günü'nü kutluyorum" şeklinde konuştu.

Bir aş evinde aşçı olarak görev yapan 3 çocuk annesi Leyla Arıkan ise, bugünü annelerin bayramı olarak nitelendirirken, "Benim 2 oğlum 1 kızım var. Onlar da arayarak kutladılar günümüzü. Bugün bizim için çok özel bir gün. Tüm annelere gerekli değeri verelim ve onları yalnız bırakmayalım. Annelik büyük bir sorumluluk gerektiriyor ve tüm anneler de bu sorumluluğu gönüllü olarak sırtlanıyor. O yüzden anneleri üzmesinler. Ben çocuklarımdan çok memnunum. Allah herkese hayırlı evlat versin. Tüm annelerin Anneler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Anneler Günü ile ilgili görüşlerini paylaşan bir diğer isim Meral Bahçecik de, anneliğin fedakarlık isteyen bir görev olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"2 çocuk sahibi bir anneyim. İkisi de üniversite okudukları için bu sabah mesajla Anneler Günü'mü kutladılar. Annelik hakikaten büyük bir sorumluluk. Hele hele çalışan bir anne iseniz bu sorumluluk ikiye katlanıyor. Çocuklarımızı yalnız bırakmayalım. Hem çalışmak hem de onları yetiştirmek kolay bir şey değil. Çok şükür ben çocuklarımı tüm kötü alışkanlıklardan korumuş ve büyütmeyi başarmış bir anneyim. Tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Allah devletimize, milletimize hayırlı evlatlar yetiştirebilmeyi herkese nasip etsin."

(MUR-KÇ)



14.05.2017 12:03:40 TSI

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