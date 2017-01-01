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Gaziantep'te istihdam garantili kurs

- GSO Mesleki Eğitim Merkezinde yapılacak olan İstihdam garantili kurslar start alıyor



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te tekstil sektörü için açılacak olan iplik operatörü kursunu başarılı ile tamamlayanlara istihdam garantisi sunulacak.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından, sanayinin nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla Organize Sanayi Bölgesi içinde yapılan, GSO Mesleki Eğitim Merkezinde eğitim görecek kursiyerler, 'Tekstil İplik Operatör Mesleğinde' istihdam edilecek. Başvurular için kursiyerlerin 2017 yılının Şubat, Mart ve Nisan aylarında sigortalı bir işte çalışmamış olması ve müracaat için gelirken güncel SGK Hizmet dökümünü yanlarında getirmeleri gerekiyor. En az ilkokul mezunu 18 - 32 yaş arası erkeklerin başvuru yapabilecekleri kurs başvurusu için kursiyerlerden, İŞ - KUR'a kayıt yaptırılarak kayıt belgesini de yanlarında getirmeleri isteniyor. Şartlara uygun kişilerden kursa başvuru yapmak isteyenlerin, 22 Mayıs 2017 Pazartesi günü saat 08.30'da, Başpınar 2.Organize Sanayi Bölgesinde kurulu Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi'ne müracaat etmeleri gerekiyor.

Yetkililer, kalifiye eleman yetiştirmek için Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)ile işbirliği içinde başlayan ilk kurslardan sonra, bundan sonraki süreçte de sanayicilerden gelecek talepler doğrultusunda mesleki eğitimlerin artarak devam edeceğini kaydedildi.

(SD-Y)



14.05.2017 12:05:17 TSI

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