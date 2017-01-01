YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Türk Kızılayı Erzurum'da okul yaptıracak

Türk Kızılayı Erzurum'da okul yaptıracak



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Türk Kızılayı İstanbul Şubesi tarafından Erzurum'da yaptırılacak anaokulunun protokolü imzalandı.

Merkez Palandöken İlçesinde yaptırılacak 3 derslikli anaokulunun protokolü, Vali Seyfettin Azizoğlu'nun makamında yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız ve Erzurum Kızılay Şube Başkanı Hüseyin Bozhalil hazır bulunduğu imza töreninde konuşan Vali Azizoğlu, "Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanlığına yapmış oldukları anlamlı bağış için teşekkür ediyorum" dedi.

Yapılacak yeni okullarla eğitimde ki büyük bir problemin de ortadan kalkacağını söyleyen Vali Azizoğlu şöyle konuştu:

"Hayırseverler tarafından yapılacak okullar eğitimimizdeki kalitenin artmasında büyük önem arz ediyor. Malumunuz her fırsatta eğitimde ki ikili sisteminin bitmesi için yapılacak yeni okulların artması gerektiğini dile getiriyoruz. Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkalığı da sağ olsun bu çağrımıza kayıtsız kalmayarak Palandöken ilçemizde anaokulu yaptıracak. Umuyorum ki hayırsever iş adamlarımız da bu sorunun çözümü noktasında gerekeni yapacak ve şehrimize yeni okullar yaptıracaktırlar. Böylelikle eğitimdeki bu sıkıntının üstesinden hep birlikte geleceğiz."

(ÖB-ÖB-Y)



14.05.2017 12:06:40 TSI

NNNN

