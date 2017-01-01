YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Balıkesir Lisesi 132 yaşında

Balıkesir Lisesi 132 yaşında



(Fotoğraflı)



Otağ Fırıncıoğulları

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Lisesi 132. Kaymaklı şenliği düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Balıkesir Lisesi 132. Kaymaklı şenliği etkinlikleri Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başladı. Yeni ve eski mezunları bir araya getiren şenlikte renkli görüntüler yaşandı. Liseliler, Balıkesir Lisesi Bando Takımı gösterileri eşliğinde Atatürk Anıtından Balıkesir Lisesine kadar yürüdüler. Balıkesir Liseliler Derneği Başkanı Apti Kahyaoğlu, görev süresinin Aralık ayında sona ereceğini açıklayarak, "Balıkesir Lisesi sanat dünyasına çok güzel insanlar yetiştirdi. Türkiye siyasetine yön veren insanlar yetiştirdi. Lisemizin bir çok unvanı vardır. Bizim kuvvetli olmamızın sebeplerinden bir tanesi temelimizin sağlam oluşudur. Öğretmenlerimiz bizi böyle yetiştirdi, hepsine şükran borçluyuz" dedi.

Konuşmanın ardından etkinliğe katılamayan mevcut Başsağdıç Nur Banyocu Karpuzcu'nun yerine İngilizce Öğretmeni Tamer Çallıoğlu, Başsağdıçlığı Özcan Sağdıç'a teslim etti. Başsağdıç Özcan Sağdıç yaptığı konuşmada, "Her zaman mensubu olmaktan onur ve gurur duyduğum Balıkesir Lisesinin 132. etkinlik yılında özellikle bu görevi bana layık gören yönetim kuruluna sonsuz şükranlarımı sunarım. Ben derneğin çok başarılı işler yaptığını gördüm. Burada bulunan öğretmenlerimizin ellerini öpüyorum bizi yetiştirdikleri için. Aramızda bulunmayan ama yürekleri bizimle olan öğretmenlerimi saygıyla anıyorum" dedi.

Suat Güldüren, Cüneyt Öner, Semra Talay ve Öner Ayyıldız da kuşaklarını takarak sağdıç oldular. Etkinlik davetlilere Balıkesir Kaymaklısı ikram edilmesi ile sona erdi.

(OF-MA)



14.05.2017 12:18:18 TSI

NNNN

