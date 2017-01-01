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Balıkesir Lisesi 132 yaşında

14 Mayıs 2017 Pazar, 12:09
Balıkesir Lisesi 132 yaşında
Balıkesir Lisesi 132 yaşında

(Fotoğraflı)

Otağ Fırıncıoğulları
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Lisesi 132. Kaymaklı şenliği düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Balıkesir Lisesi 132. Kaymaklı şenliği etkinlikleri Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başladı. Yeni ve eski mezunları bir araya getiren şenlikte renkli görüntüler yaşandı. Liseliler, Balıkesir Lisesi Bando Takımı gösterileri eşliğinde Atatürk Anıtından Balıkesir Lisesine kadar yürüdüler. Balıkesir Liseliler Derneği Başkanı Apti Kahyaoğlu, görev süresinin Aralık ayında sona ereceğini açıklayarak, "Balıkesir Lisesi sanat dünyasına çok güzel insanlar yetiştirdi. Türkiye siyasetine yön veren insanlar yetiştirdi. Lisemizin bir çok unvanı vardır. Bizim kuvvetli olmamızın sebeplerinden bir tanesi temelimizin sağlam oluşudur. Öğretmenlerimiz bizi böyle yetiştirdi, hepsine şükran borçluyuz" dedi.
Konuşmanın ardından etkinliğe katılamayan mevcut Başsağdıç Nur Banyocu Karpuzcu'nun yerine İngilizce Öğretmeni Tamer Çallıoğlu, Başsağdıçlığı Özcan Sağdıç'a teslim etti. Başsağdıç Özcan Sağdıç yaptığı konuşmada, "Her zaman mensubu olmaktan onur ve gurur duyduğum Balıkesir Lisesinin 132. etkinlik yılında özellikle bu görevi bana layık gören yönetim kuruluna sonsuz şükranlarımı sunarım. Ben derneğin çok başarılı işler yaptığını gördüm. Burada bulunan öğretmenlerimizin ellerini öpüyorum bizi yetiştirdikleri için. Aramızda bulunmayan ama yürekleri bizimle olan öğretmenlerimi saygıyla anıyorum" dedi.
Suat Güldüren, Cüneyt Öner, Semra Talay ve Öner Ayyıldız da kuşaklarını takarak sağdıç oldular. Etkinlik davetlilere Balıkesir Kaymaklısı ikram edilmesi ile sona erdi.
(OF-MA)

14.05.2017 12:18:18 TSI
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