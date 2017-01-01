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Minikler, annelerine sevgilerini dansla anlattı



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana'nın yenilikçi eğitim kurumlarından Erkan Koleji'nde anasınıfı ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri, Adana Dans Akademisi işbirliğiyle düzenlenen Anneler Günü etkinliğinde, annelerine özel dans gösterileri sundu.

Okulun tiyatro salonunda gerçekleştirilen etkinliğe, veliler yoğun ilgi gösterdi. Birbirinden renkli anlara sahne olan etkinlikte minik öğrenciler, annelerine olan sevgilerini şiirler, şarkılar ve danslarla ifade etti. Annelere duygu yüklü anlar yaşatan gösteriyi, babalar da en az anneler kadar heyecan içerisinde izledi.

Erkan Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Üyesi Burak Hatipoğlu, öğrencilerin, annelere adanmış bu anlamlı gün için 2 aydır hazırlandığını belirterek, "Bu keyifli gösteriler için öğrencilerimize ve etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyor, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum" dedi.

Adana Dans Akademisi Kurucusu Sinem Yaşar da hem hazırlık sürecinde hem de gösterileri izlerken çok eğlendiklerini ifade ederek, "Öğrencilerimiz, öğrendiklerini sahnede başarıyla sergiledi. Hepsini tebrik ediyorum" diye konuştu.

Etkinlik sonunda öğrencilere başarı sertifikası verildi.

(ADN-Y)



14.05.2017 12:17:23 TSI

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