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Başkan Kocamaz şehit anneleriyle biraraya geldi

14 Mayıs 2017 Pazar, 12:17
Başkan Kocamaz şehit anneleriyle biraraya geldi
Başkan Kocamaz şehit anneleriyle biraraya geldi

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, 'Anneler Günü' dolayısıyla şehit aileleriyle biraraya gelerek, "Bizler Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları olarak bu topraklarda o şehitlerimizin sayesinde hür ve bağımsız olarak yaşayan bireyler olarak sizlerle gurur duyuyoruz" dedi.
Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salonundaki etkinlikte, davetlerine icabet ettikleri için şehit ailelerine teşekkür eden Kocamaz, "Anneler başımızın tacı ve yüce dinimiz herkesin hedefi olan cennetini annelerin ayağının altına koymuş. Dolayısıyla annelerimize ne kadar hürmet etsek, onlarla ne kadar ilgilensek, hizmet etsek azdır" diye konuştu.
"Annelerin hakları ödenmez"
Annelerin kıymetinin onları ebediyete uğurladıktan sonra daha fazla anlaşıldığını belirten Kocamaz, "Bende annemi ahirete uğurladıktan sonra bir yanımın eksik olduğunu çok derin bir şekilde hissettim. Allah kimseyi annesiz bırakmasın. Ama burada vatanı için, bayrağı için, ülkemizin birlik, beraberlik ve bütünlüğü için her şeyden aziz bildiği canını seve seve kara toprağa vererek şahadet şerbeti içen Mehmetçiklerimizin anneleri olduğu zaman, onların değeri ve kıymeti bir kez daha artıyor. Gerçekten şehit olmak dinimiz açısından ahirete giderken en yüksek merdiven. Ama o yüksek merdivene gidenin annesi olmakta çok özel bir ayrıcalık olsa gerek. Tabi ki, sizlerin hakkını hiçbir şekilde ödeyemeyiz. Ama şunu bilmenizi isteriz ki, bizler Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları olarak bu topraklarda o şehitlerimizin sayesinde hür ve bağımsız olarak yaşayan bireyler olarak sizlerle gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.
"Anneler günü bir günle, bir haftayla sınırlandırılamaz"
Ateşin düştüğü yeri yaktığını ve genelde bu olaylarda annelerin bulunduğunu belirten Başkan Kocamaz, "Tabi anneler günü bir günle, bir haftayla sınırlandırılacak bir olay değil. Analarımız ömrünün en önemli yıllarını bizleri büyütmekle geçiriyor. Doğuruyor, büyütüyor, okutuyor, günü geldiği zaman evlendiriyor ve evlatlarının mürüvvetini görmek için gayret ediyor. Ömrü hep mücadele ile geçiyor onun için özellikle genç kızlarımız anne olduğu zaman annenin kıymetini ve anneliğin ne demek olduğunu çok daha yakından anlamış olur. Ben bütün annelerimizin bu güzel gününü kutluyorum" ifadelerini kullandı.
Etkinliğe, Kocamaz'ın yanı sıra Mersin Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Kadir Yıldız, Mersin İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Kanat, Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Muharip Gaziler Derneği Mersin Şube Başkanı Kemal Cındız, Mersin Gazi ve Şehit Asker Ailelerine Yardım Derneği Başkanı Suna Ünlüselek, diğer dernek, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile şehit aileleri katıldı.
(HSK-Y)

14.05.2017 12:27:33 TSI
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