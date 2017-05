YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Çelikcan: "Annelerimizi her zaman anmalı ve hatırlamalıyız"

ADANA (İHA) - Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, "Annelerimizi sadece Anneler Gününde değil onları her zaman anmalı ve hatırlamalıyız" dedi.

Başkan Çelikcan eşi Mehtap Çelikcan ile birlikte Gurme 2017/ Çukurova Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı'nda Anneler Günü dolayısıyla annelere ve anne adaylarına gül dağıttı. Annelerin çocuklarını karşılıksız sevdiğini belirten Çelikcan "Evlatları hata yapsa dahi her zaman onları affeden, kalpleri kırılsa dahi bunu çocuklarına belli etmeden kendince bunu geçiştiren ve bunu evlatlarına yansıtmayan annelerimizdir. Bu yüzden annelerimiz bizim için her zaman çok önemlidir" diye konuştu.

Güçlü toplumların güçlü aile yapısından oluştuğunu söyleyen Çelikcan, şunları kaydetti:

"Çocuklar ilk eğitimini annelerinden alırlar. Yeni nesillerimizi ne kadar düzgün yetiştirirsek, toplum o kadar huzurlu olur, dolayısıyla dünya huzurlu olur. Bu yüzden dünyaya yön verebilen annelerimizi sadece Anneler Gününde değil onları her zaman anmalı ve hatırlamalıyız. Bu nedenle bütün annelerimizin anneler gününü kutluyorum."

14.05.2017 12:27:53 TSI

