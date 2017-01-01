ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Çelikcan: "Annelerimizi her zaman anmalı ve hatırlamalıyız"

14 Mayıs 2017 Pazar, 12:19
Çelikcan: "Annelerimizi her zaman anmalı ve hatırlamalıyız"
Çelikcan: "Annelerimizi her zaman anmalı ve hatırlamalıyız"

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, "Annelerimizi sadece Anneler Gününde değil onları her zaman anmalı ve hatırlamalıyız" dedi.
Başkan Çelikcan eşi Mehtap Çelikcan ile birlikte Gurme 2017/ Çukurova Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı'nda Anneler Günü dolayısıyla annelere ve anne adaylarına gül dağıttı. Annelerin çocuklarını karşılıksız sevdiğini belirten Çelikcan "Evlatları hata yapsa dahi her zaman onları affeden, kalpleri kırılsa dahi bunu çocuklarına belli etmeden kendince bunu geçiştiren ve bunu evlatlarına yansıtmayan annelerimizdir. Bu yüzden annelerimiz bizim için her zaman çok önemlidir" diye konuştu.
Güçlü toplumların güçlü aile yapısından oluştuğunu söyleyen Çelikcan, şunları kaydetti:
"Çocuklar ilk eğitimini annelerinden alırlar. Yeni nesillerimizi ne kadar düzgün yetiştirirsek, toplum o kadar huzurlu olur, dolayısıyla dünya huzurlu olur. Bu yüzden dünyaya yön verebilen annelerimizi sadece Anneler Gününde değil onları her zaman anmalı ve hatırlamalıyız. Bu nedenle bütün annelerimizin anneler gününü kutluyorum."
(ADN-Y)

14.05.2017 12:27:53 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
&quot;Gezi etkinlikleri için seyahat acenteleri tercih edilmeli&quot;
YEREL

"GEZİ ETKİNLİKLERİ İÇİN SEYAHAT ACENTELERİ TERCİH EDİLMELİ"
Uluslararası Adana Taş Heykel Sempozyumu başlıyor
YEREL

ULUSLARARASI ADANA TAŞ HEYKEL SEMPOZYUMU BAŞLIYOR
Minikler, annelerine sevgilerini dansla anlattı
YEREL

MİNİKLER, ANNELERİNE SEVGİLERİNİ DANSLA ANLATTI
24. Uluslararası Adana Film Festivali'ne doğru
YEREL

24. ULUSLARARASI ADANA FİLM FESTİVALİ'NE DOĞRU
Yazı işleri kadrosuna Adana Adliyesi'nden taze kan
YEREL

YAZI İŞLERİ KADROSUNA ADANA ADLİYESİ'NDEN TAZE KAN
Park kavgası camiye bağışla sonuçlandı
YEREL

PARK KAVGASI CAMİYE BAĞIŞLA SONUÇLANDI

SEYMER'den Anneler Günü etkinliği
YEREL

SEYMER'DEN ANNELER GÜNÜ ETKİNLİĞİ
Açık karın ameliyatlarında kompartman sendromu
YEREL

AÇIK KARIN AMELİYATLARINDA KOMPARTMAN SENDROMU
Adana Spor Çalıştayı
YEREL

ADANA SPOR ÇALIŞTAYI
&quot;Halk Günü&quot; stada döndü
YEREL

"HALK GÜNÜ" STADA DÖNDÜ
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO SÜPER LİG
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO SÜPER LİG
Adana'daki silahlı saldırı
YEREL

ADANA'DAKİ SİLAHLI SALDIRI
Adana'da &quot;ColorFest&quot; boya festivali
YEREL

ADANA'DA "COLORFEST" BOYA FESTİVALİ
Gözlerini kapatarak engelliler ile maç yaptılar
YEREL

GÖZLERİNİ KAPATARAK ENGELLİLER İLE MAÇ YAPTILAR
Kozan'da Anneler Gününde kadınlara gül dağıtıldı
YEREL

KOZAN'DA ANNELER GÜNÜNDE KADINLARA GÜL DAĞITILDI
Adana'da 41 arı kovanı çalındı
YEREL

ADANA'DA 41 ARI KOVANI ÇALINDI
Adana Demirspor'a ligde kalma primi
YEREL

ADANA DEMİRSPOR'A LİGDE KALMA PRİMİ
Kozan'da Özgül Öğrenme Bozukluğu, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktive' semineri
YEREL

KOZAN'DA ÖZGÜL ÖĞRENME BOZUKLUĞU, DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVE' SEMİNERİ
Başkan Karalar'dan Demirspor'a 150 bin TL pirim
YEREL

BAŞKAN KARALAR'DAN DEMİRSPOR'A 150 BİN TL PİRİM
Adana'da oturarak voleybol heyecanı
YEREL

ADANA'DA OTURARAK VOLEYBOL HEYECANI
Hemşireler Günü resim sergisi defile ve müzik dinletileriyle kutlandı
YEREL

HEMŞİRELER GÜNÜ RESİM SERGİSİ DEFİLE VE MÜZİK DİNLETİLERİYLE KUTLANDI
Kozan'da yıldızlar basketbol turnuvası
YEREL

KOZAN'DA YILDIZLAR BASKETBOL TURNUVASI
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin memleketleri
FİSKOS

İÇERDE'NİN KUDRET'İ BAKIN NERELİYMİŞ...

 1
  • 2 Onu tanıyabildiniz mi?
  • 3 Akrep ile karadulun inanılmaz mücadelesi!
  • 4 Kazdıkça içinden servet çıktı!