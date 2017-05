YEREL HABERLER / KONYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. KOMEK Altın Dokunuşlar Sergisi 16 Mayıs'ta açılıyor

KONYA (İHA) - Konya'nın önemli sanat etkinliklerinden olan Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) Altın Dokunuşlar Sergisi ve Bilgi Şöleni, kapılarını 16 Mayıs Salı günü açıyor. Konya

KOMEK'in yılsonu sergisi olan ve her yıl büyük ilgi gören Altın Dokunuşlar, bu yıl "Endülüs'ten Selçukluya" temasıyla sanatseverlerle buluşuyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 270 branşta 500 bine yakın kursiyere hizmet veren KOMEK'in, kendi alanında şehrin eğitim hayatının öncülüğünü yaparken ülke çapında da örnek bir kurum haline geldiğini söyledi. Her geçen yıl hizmetlerine yenilerini ekleyen ve Konya'nın ilçelerinde de büyümeye devam eden KOMEK'in artık gelenekselleşen Altın Dokunuşlar etkinliğinin heyecanla beklendiğini belirten Başkan Akyürek, serginin bu yılki temasının "Endülüs'ten Selçukluya" olduğunu vurguladı.

Avrupa'nın bağrında sekiz asır boyunca İslam sancağını dalgalandıran Endülüs'ün İslam medeniyetinin Batı kanadının yegane ifadesi ve taşıyıcısı olarak büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Başkan Akyürek, "Fiziki varlığı coğrafyadan silinmeye çalışılan bu medeniyet timsalinin tarihi varlığı zihinlerden ve gönüllerden silinememiştir. Bu bakımdan Selçuklu başkenti Konyamızda Endülüs medeniyeti ile Osmanlı'nın kurucu unsuru Selçukluları ele alan sergi büyük önem taşımaktadır. Bütün hemşehrilerimi serginin açılışına davet ediyorum" dedi.

Hazırlıkları yoğun bir şekilde devam eden 13. Altın Dokunuşlar Sergisi ve Bilgi Şöleni, Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezinde 16-23 Mayıs tarihleri arası her gün 10.00 - 22.00 saatleri arası gezilebilecek. Açılışı 16 Mayıs Salı günü saat 11.00'da yapılacak sergide birbirinden değerli eserlerin sergilenmesinin yanında; 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Programı, KOMEK Şehir ve Eğitim Çalıştayı, Emeğinizi Ödüllendirin Yarışması Ödül Töreni, söyleşiler, konserler, yarışmalar, sohbetler, şiir dinletileri, KOMEK kursiyerlerinin uygulamalı gösterileri, KOMEK Mutfağı gibi çok sayıda program ve etkinlik yer alacak.

14.05.2017 12:29:05 TSI

