ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KOMEK Altın Dokunuşlar Sergisi 16 Mayıs'ta açılıyor

14 Mayıs 2017 Pazar, 12:20
KOMEK Altın Dokunuşlar Sergisi 16 Mayıs'ta açılıyor
KOMEK Altın Dokunuşlar Sergisi 16 Mayıs'ta açılıyor

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'nın önemli sanat etkinliklerinden olan Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) Altın Dokunuşlar Sergisi ve Bilgi Şöleni, kapılarını 16 Mayıs Salı günü açıyor. Konya
KOMEK'in yılsonu sergisi olan ve her yıl büyük ilgi gören Altın Dokunuşlar, bu yıl "Endülüs'ten Selçukluya" temasıyla sanatseverlerle buluşuyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 270 branşta 500 bine yakın kursiyere hizmet veren KOMEK'in, kendi alanında şehrin eğitim hayatının öncülüğünü yaparken ülke çapında da örnek bir kurum haline geldiğini söyledi. Her geçen yıl hizmetlerine yenilerini ekleyen ve Konya'nın ilçelerinde de büyümeye devam eden KOMEK'in artık gelenekselleşen Altın Dokunuşlar etkinliğinin heyecanla beklendiğini belirten Başkan Akyürek, serginin bu yılki temasının "Endülüs'ten Selçukluya" olduğunu vurguladı.
Avrupa'nın bağrında sekiz asır boyunca İslam sancağını dalgalandıran Endülüs'ün İslam medeniyetinin Batı kanadının yegane ifadesi ve taşıyıcısı olarak büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Başkan Akyürek, "Fiziki varlığı coğrafyadan silinmeye çalışılan bu medeniyet timsalinin tarihi varlığı zihinlerden ve gönüllerden silinememiştir. Bu bakımdan Selçuklu başkenti Konyamızda Endülüs medeniyeti ile Osmanlı'nın kurucu unsuru Selçukluları ele alan sergi büyük önem taşımaktadır. Bütün hemşehrilerimi serginin açılışına davet ediyorum" dedi.
Hazırlıkları yoğun bir şekilde devam eden 13. Altın Dokunuşlar Sergisi ve Bilgi Şöleni, Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezinde 16-23 Mayıs tarihleri arası her gün 10.00 - 22.00 saatleri arası gezilebilecek. Açılışı 16 Mayıs Salı günü saat 11.00'da yapılacak sergide birbirinden değerli eserlerin sergilenmesinin yanında; 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Programı, KOMEK Şehir ve Eğitim Çalıştayı, Emeğinizi Ödüllendirin Yarışması Ödül Töreni, söyleşiler, konserler, yarışmalar, sohbetler, şiir dinletileri, KOMEK kursiyerlerinin uygulamalı gösterileri, KOMEK Mutfağı gibi çok sayıda program ve etkinlik yer alacak.
(US-AH-Y)

14.05.2017 12:29:05 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Başkan Akyürek: &quot;Ne mutlu yetimlere ve öksüzlere sahip çıkanlara&quot;
YEREL

BAŞKAN AKYÜREK: "NE MUTLU YETİMLERE VE ÖKSÜZLERE SAHİP ÇIKANLARA"
Vali Canbolat'tan 'Yaşama Yol Ver' kampanyasına destek
YEREL

VALİ CANBOLAT'TAN 'YAŞAMA YOL VER' KAMPANYASINA DESTEK
Uluslararası sempozyum Konya'da başladı
YEREL

ULUSLARARASI SEMPOZYUM KONYA'DA BAŞLADI
Vergi Dairesi Başkanı Ünver, MÜSİAD Konya'nın konuğu oldu
YEREL

VERGİ DAİRESİ BAŞKANI ÜNVER, MÜSİAD KONYA'NIN KONUĞU OLDU
TÜMSİAD Konya Şubesinden Anneler Günü mesajı
YEREL

TÜMSİAD KONYA ŞUBESİNDEN ANNELER GÜNÜ MESAJI
Özselek'ten Anneler Günü mesajı
YEREL

ÖZSELEK'TEN ANNELER GÜNÜ MESAJI
&quot;Gençler 140 karakterli lüzumsuz ifadelerden uzak durun&quot;
YEREL

"GENÇLER 140 KARAKTERLİ LÜZUMSUZ İFADELERDEN UZAK DURUN"
Konya'da otobüs devrildi: 20 yaralı
YEREL

KONYA'DA OTOBÜS DEVRİLDİ: 20 YARALI

İHH &quot;Yetim Dayanışma Günleri&quot;
YEREL

İHH "YETİM DAYANIŞMA GÜNLERİ"
Kulu'da yağmur duası
YEREL

KULU'DA YAĞMUR DUASI
Diyabet hastasının gözünden yaşamı gördüler
YEREL

DİYABET HASTASININ GÖZÜNDEN YAŞAMI GÖRDÜLER
Başkan Özgüven: &quot;Vatandaşımızın Allah razı olsun dileği bizim en büyük kazancımız&quot;
YEREL

BAŞKAN ÖZGÜVEN: "VATANDAŞIMIZIN ALLAH RAZI OLSUN DİLEĞİ BİZİM EN BÜYÜK KAZANCIMIZ"
&quot;Kuran'ın Genç Muhafızları&quot; ve &quot;Genç Bilaller&quot; yarışmaları finali
YEREL

"KURAN'IN GENÇ MUHAFIZLARI" VE "GENÇ BİLALLER" YARIŞMALARI FİNALİ
Konya'da hafif ticari araç motosiklete çarptı: 1 ölü
YEREL

KONYA'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ MOTOSİKLETE ÇARPTI: 1 ÖLÜ
Kur'an eğitimi alan çocukların mezuniyet sevinci
YEREL

KUR'AN EĞİTİMİ ALAN ÇOCUKLARIN MEZUNİYET SEVİNCİ
Başkan Akyürek: &quot;Fuarlar Konya'ya hareketlilik getiriyor&quot;
YEREL

BAŞKAN AKYÜREK: "FUARLAR KONYA'YA HAREKETLİLİK GETİRİYOR"
AK Parti İl Başkanı Arat'tan Anneler Günü mesajı
YEREL

AK PARTİ İL BAŞKANI ARAT'TAN ANNELER GÜNÜ MESAJI
Başkan Tutal'dan Anneler Günü mesajı
YEREL

BAŞKAN TUTAL'DAN ANNELER GÜNÜ MESAJI
Konuk: &quot;İlham kaynağımız anne şefkati ve çiftçilerimizin eşsiz gayretidir&quot;
YEREL

KONUK: "İLHAM KAYNAĞIMIZ ANNE ŞEFKATİ VE ÇİFTÇİLERİMİZİN EŞSİZ GAYRETİDİR"
Beyşehir Belediyesi'nin standı ilgi topluyor
YEREL

BEYŞEHİR BELEDİYESİ'NİN STANDI İLGİ TOPLUYOR
11. uluslararası robot yarışması sona erdi
YEREL

11. ULUSLARARASI ROBOT YARIŞMASI SONA ERDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin memleketleri
FİSKOS

İÇERDE'NİN KUDRET'İ BAKIN NERELİYMİŞ...

 1
  • 2 Onu tanıyabildiniz mi?
  • 3 Akrep ile karadulun inanılmaz mücadelesi!
  • 4 Kazdıkça içinden servet çıktı!