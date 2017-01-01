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ETÜ Rektörü Prof. Dr. Yaylalı, "Rektörler Konuşuyor" söyleşisine katıldı



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - ETÜ Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı, Sinop Üniversitesi'nce düzenlenen "Rektörler Konuşuyor" söyleşisine konuşmacı olarak katıldı. Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın'ın moderatörlüğünde Boyabat İİBF'de düzenlenen söyleşiye Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Yıldız ile birlikte katılan Prof. Dr. Yaylalı dinleyicilere "Üniversitelerin Dünü-Bugünü" hakkında bilgiler verdi.

Öğrenci ve dinleyicilerin yazılı olarak sundukları sorulara üniversite, akademisyenlik, yöneticilik ve eğitim ekseninde cevap veren Rektör Prof. Dr. Yaylalı ve Prof. Dr. Yıldız mesleki tecrübelerini öğrencilerle paylaştılar.

Söyleşi sonunda Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, Prof. Dr. Yıldız ve ETÜ Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı'ya katılımlarından dolayı şükranlarını sunarak hediye takdiminde bulundu.

(ERZ-AT-Y)



14.05.2017 12:29:23 TSI

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