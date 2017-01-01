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Vali Canbolat'tan 'Yaşama Yol Ver' kampanyasına destek



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KONYA (İHA) - Mevlana Kültür Merkezinde açılan 112 standını ziyaret eden Konya Valisi Yakup Canbolat, 'Yaşama Yol Ver' kampanyası için hazırlanan materyalleri inceleyerek, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri hakkında görevlilerden bilgi aldı.

Sağlık ekiplerinin, acil tıbbi yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara yardımcı olabilmeleri için saniyelerin bile hayati önem taşıdığına dikkat çeken Vali Canbolat, "112 ekiplerimiz, çağrı merkezine gelen ihbarın ardından, en kısa sürede hastaya ulaşıp, ilk tıbbi müdahaleyi yaparak, hastayı en yakın ve uygun hastaneye ulaştırmak için çalışıyorlar. Müdahale edebilmeleri için de öncelikle hastaya ulaşmaları gerekiyor. Bu süreçte trafikte seyreden araçlar zaman açısından belirleyici bir rol oynuyor. Sürücülerimizden, sireni açık ambulansların ilerleyişini kolaylaştırmalarını, kimseyi tehlikeye düşürmeden yolun ve trafiğin durumuna göre ambulanslara yol vermelerini istiyoruz" dedi.

Hayati tehlikesi olan bir hastaya acil tıbbi müdahalenin gecikmesinin, can kayıplarına neden olabildiğini belirten Vali Canbolat, "Ambulanslarımızı gereksiz yere meşgul etmemiz veya trafikte yaşattığımız gecikme nedeniyle zamanında müdahale edilemeyen bir vatandaşımızın kaybından sorumlu olabiliriz. Yol verilen bir ambulansın kurtardığı yakınımızın, yaşamına devam etmesinin mutluluğunu da yaşayabiliriz. Hayatta birçok şeyin telafisinin mümkün olduğunu, ancak insan hayatının ve zamanın telafisinin mümkün olmadığını unutmamalıyız" şeklinde konuştu.

Konya 112 ekipleri, Sağlık Bakanlığı'nın ülke genelinde yürüttüğü 'Yaşama Yol Ver' kampanyası kapsamında, acil durumlarda yapılması gerekenler konusunda vatandaşları bilgilendirmek için şehrin farklı noktalarında 'Yaşama Yol Ver' stantları kurdu. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulları da ziyaret edecek olan 112 ekipleri, öğrencileri bilgilendirerek, çeşitli hediyeler verecek.

(İB-AH-Y)



14.05.2017 12:30:20 TSI

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