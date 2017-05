YEREL HABERLER / DİYARBAKIR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Zarokistanlı minikler Anneler Gününü kutladı

Zarokistanlı minikler Anneler Gününü kutladı



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediyesi Sosyal Destek Hizmetlerine bağlı Zarokistan Kreş Merkezinde Anneler Günü etkinliği düzenlendi. Miniklerin annelerinin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Şükran Mermut'un da katıldığı etkinlikte çocuklar anneleri için şarkı söyledi, dans etti.

Kayapınar Belediyesi Sosyal Destek Hizmetlerine bağlı Zarokistan Kreş'inde, Anneler Günü nedeniyle muhteşem bir etkinlik düzenlendi. Kayapınar Belediye Başkanı Mustafa Kılıç'ın talimatıyla düzenlenen etkinliğe, Belediye Başkan Yardımcısı Şükran Mermut, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yılmaz Cebe, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Yunus Kayışoğlu ve anneler katıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Mermut, etkinlik öncesi yaptığı konuşmada, Çocukların eğitiminin her şeyden önemli olduğunu ifade ederek, "Vatansever, Vatanına evine faydalı bir birey olmalarını önemsiyoruz. Allah'ın izni ile çalışmalarımız bu kriterler eşliğinde devam edecektir. Eksiklerimiz olabilir, velilerle istişareyle bunları gidereceğiz" dedi.



"Anneler en kutsal varlıklardır"

Kayapınar Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yılmaz Cebe ise, Zarokistan Kreşinin Diyarbakır'daki en kaliteli yer olduğunu vurgulayarak, "Bizlere güvendiğiniz için teşekkür ediyoruz, çocuklarımızı her yere teslim edemeyiz. 19 yıllık bir eğitimci olarak, eğitimin her kademesinde görev alan biri olarak, birçok yeri gördük emin olun, bura gibisi yok. Bu kalitede bir yer Diyarbakır da bulamazsınız. Önemli olan herkesi buraya kazandırmak. Çevrenize, akrabalarınıza, komşularınıza söyleyin iyi bir eğitim için çocuklarının buradan eğitim görmelerini sağlayalım hep birlikte" diye konuştu.

Annelerin çocuklarının dünyaya gelmesinde ve yetiştirmesinde rol alan en kutsal varlıklar olduğuna işaret eden Cebe, "Unutmayalım ki karşılıksız tek saygı annelerin çocuklarını duydukları sevgidir. Bu nedenle onları onurlandırmak için kurum olarak bir şeyler yapalım dedik. Bunun için de böyle bir etkinlik düzenledik. Etkinliği düzenlerken onların çocuklarıyla gurur duymalarını ve mutlu olmalarını hayatlarında güzel bir hatıraya sahip olmalarını istedik" ifadelerini kullandı.



"Çocuklarımız için en güvenli yer Zarokistan"

Veliler ise, yeni düzenlenme ile birlikte kreşe kayıt yaptırdıklarını vurgulayarak, "Çevremize kreşin nasıl değiştiğini anlatarak kayıt yapmalarını söylüyoruz. Çocuklarımızın burada güvende olduklarını biliyoruz" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından etkinlikte, minikler anneleri için şarkılar söyledi, dans etti. Belediye Başkan Yardımcısı Mermut, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Cebe, çocuklar ve veliler ile birlikte boyadıklarını ellerini, Anneler Günü hatırası duvarına sürdü. Etkinlik, davetlilere yiyecek ve içecek ikramı ile son buldu.

(İHA-MP-Y)



14.05.2017 12:34:14 TSI

NNNN