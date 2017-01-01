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ETÜ YÜTAM AR-GE işbirlikleri zirvesine katıldı

14 Mayıs 2017 Pazar, 12:25
ETÜ YÜTAM AR-GE işbirlikleri zirvesine katıldı
ETÜ YÜTAM AR-GE işbirlikleri zirvesine katıldı

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Ar-Ge İşbirlikleri Zirvesi ve Fuarı, Kalkınma Bakanlığı ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının himayesinde İstanbul Pullmann Hotel ve Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.
Zirvede, Türkiye'nin araştırma altyapılarının organizasyonun merkezi olarak kabul edildiği fuarda, kamu, üniversite ve özel sektör başta olmak üzere ülkemizin kalkınma hedefleri doğrultusunda, kişi ve kurumlar arasında Ar-Ge kültürü, bilimsel bilgi ve Ar-Ge altyapıları konusunda işbirliğinin oluşturulması amaçlanıyor. Bu kapsamda Erzurum Teknik Üniversitesi, Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (YUTAM) diğer seçkin üniversiteler ve Ar-Ge faaliyetleri yapan kurum ve kuruluşlar gibi bu fuarda yerini aldı.
Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (YUTAM) müdürü Doç. Dr. A. Fatih Yetim, YUTAM yönetim kurulu üyesi Doç. Dr. Fatih Yıldız ve Arş. Gör. İlyas Hacısalihoğlu tarafından temsil Erzurum Teknik Üniversitesi standı katılımcıların büyük ilgisini gördü. Üniversite tarafından yürütülen Ar-Ge faaliyetlerinin ve araştırma imkanlarının tanıtıldığı fuar süresince hem üniversiteler hem de özel sektör temsilcileri ile çok sayıda ikili görüşmeler yapılarak ortak Ar-Ge çalışmalarının yapılmasına karar verildi.
Ar-Ge İşbirlikleri Zirvesi ve Fuarı kapanış töreninde Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yılmaz Tuna tarafından ETÜ'ye fuara katılımından dolayı plaket verildi.
(ERZ-AT-Y)

14.05.2017 12:34:45 TSI
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