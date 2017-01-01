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Salfod 3.sergisini açtı



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde 2 yıl önce her meslekten, her yaş grubundan fotoğraf sevdalılarının biraraya gelerek kurduğu ve kısa adı "SALFOD" olan Salihli Fotoğraf Derneği, 3. Karma sergisini açtı.

Kent Meydanı'nda açılan ve "Sonsuzluk biran" isminin verildiği serginin açılışına ise başta Salihli Belediye Başkan Vekili Mahmut Süreyya Karaoğlu, Salfod Başkanı Mustafa Dönmez ile fotoğraf sevdalıları katıldı.

Fotoğraf sergisi açılışında konuşan Belediye Başkan Vekili Karaoğlu, "Bugün yürümeden ve emeklemeden koşan bir mekan da, yine yürümeden koşan Salihli Fotoğraf Derneği'nin "Sonsuzluk biran" ismini verdikleri karma fotoğraf sergisini açıyoruz" dedi. Kent Müzesi'nin yaklaşık 20 ay önce hizmete açıldığını vurgu yapan Karaoğlu, geçen zaman içinde 18 bin 823 kişinin müzeyi ziyaret ettiğini söyledi. Fotoğraf işinin çok güzel bir iş olduğuna değinen Karaoğlu, fotoğrafçıların yakaladıkları o anı sonsuzlukla buluşturduklarını vurguladı.

57 fotoğrafın yer aldığı serginin 16 Mayıs tarihine kadar Kent Müzesi'nde açık kalacağı ve daha sonra Kipa AVM'de sergileneceği öğrenildi.

(BA-ÖND-Y)



14.05.2017 12:34:59 TSI

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