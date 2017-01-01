Makina Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi'nden ETÜ'ye ziyaret
(Fotoğraflı)
ERZURUM (İHA) - Makine Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi Başkanı Şaban Bülbül ve beraberindeki heyet ETÜ Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı'yı ziyaret etti. Aynı zamanda Makina Mühendisleri odası üyesi olan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bayram Şahin'in de bulunduğu ziyarette Rektör konuklarını Rektörlük Makamında ağırladı.
Prof. Dr. Muammer Yaylalı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, konuklarına ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.
(ERZ-AT-Y)
14.05.2017 12:38:03 TSI
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