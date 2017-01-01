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Kayapınar HEM'in büyük başarısı



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Okul Sporları Federasyonu Başkanlığının tarafından Trabzon'da düzenlenen yıldız erkek-kız grup müsabakalarında Diyarbakır Kayapınar Halk Eğitim Merkezi Erkek Hokey Takımı birinci oldu. Diyarbakır temsilcisi elde ettiği başarıyla Türkiye'nin en iyi 8 takımı arasında yer aldı.

Çim Hokeyi Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Veysi Koyun, Diyarbakır Kayapınar Halk Eğitim Merkezi Erkek Hokey Takımının Trabzon'da çok önemli bir başarıya imza attığını belirtti. Koyun, "Kayapınar Halk Eğitim Merkezi Erkek Hokey Takımı sırasıyla Erzurum Horasan Ortaokulunu (3-1), Gaziantep Naciye Mehmet Gençten Ortaokulunu (1-0), Adıyaman Taşkuyu Ortaokulunu (4-1) ve son olarak Amasya Plevne Ortaokulunu (3-0) mağlup etti. Müsabakaların ardından Kayapınar Halk Eğitim Merkezi Erkek Hokey Takımı grubunu birinci olarak tamamlayarak, 28-31 Mayıs tarihleri arasında Osmaniye'de yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına katılma hakkını elde etti. Kayapınar Halk Eğitim Merkezi Erkek Hokey Takımı, Osmaniye'de Türkiye'nin en iyi 8 takımı arasında mücadele edecek" dedi.

(MÇ-MP-Y)



14.05.2017 12:40:13 TSI

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