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Başkan Kayda, motosiklet festivaline katıldı

14 Mayıs 2017 Pazar, 12:33
Başkan Kayda, motosiklet festivaline katıldı
Başkan Kayda, motosiklet festivaline katıldı

(Fotoğraflı)

Behzat Akcan
MANİSA (İHA) - Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Adala Mahallesinde Salihli Enduro Touring Motor Grubu (SETMOG) tarafından düzenlenen 3'üncü motor festivali etkinliğine katıldı.
SETMOG öncülüğünde gerçekleştirilen festivale Salihli Belediyesinin her zaman destek vereceğini söyleyen Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Göreve geldiğimiz günden beri birçok sosyal aktivitelerde öncülük yaptık. Belediye başkanlarının temel görevleri dışında, sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte ortak aklı kullanarak bir şehrin geleceğini hazırlamak gibi görevleri de var. Bu görev anlayışımız ile birlikte Salihli'de çok farklı alanlara parmak bastık. Salihli'mize bir fakülte kazandırdık. 7 bin metrekarelik alanda fakülte yapıyoruz. Salihli'de sizin gibi etkin olan birçok sivil toplum kuruluşumuz var. Bunlardan bir tanesi avcılar kulübü. Salihli'de 1800 tane avcımız var onlara da uluslararası atış poligonu yaparak teslim ediyoruz. Jeopark diye bir birlik oluşturduk. Salihli'de şu an bulunduğumuz Adala'nın da içersin de olduğu jeopark belediyeler birliğini oluşturduk ve bu birlik Türkiye'de ilk. Manisa kula ve Salihli belediyemiz ile birlikte kurduk. Kuladan başlayan turist Adala'dan geçerek bu meydanda buluşacak. Atatürk'ün en son komuta ettiği Kurtuluş Savaşında en on kararı verdiği nokta Adala'da. Bu nokta çok kötü durumda iken satın aldık ve ihalesini yaparak Atatürk müzesi yapacağız. Salihli yüzünü batıya çevirmiş çağdaş bir şehir. Her türlü sosyal etkinlik içerisinde Salihli insanımızı ve belediyemizi görürsünüz. 3 yıldan beri burada motorcu kardeşlerimizin kurduğu SETMOG Derneği ile birlikte organize ediyoruz. Biz Salihlimizi tanıtmak istiyoruz. Türkiye'ye örnek olmasını istiyoruz. Arkadaşlarımızın yer talebi oldu. Önümüzdeki mecliste arkadaşlarımız ile meclisten geçirerek yer tahsisi edeceğiz. Güle güle hepiniz kullanın. Sizleri seneye de bekliyoruz her zaman bekliyoruz. Salihli'nin gönüllü rehberi olmanızı bekliyoruz. Hepiniz tekrar Salihlimize Adalamıza hoş geldiniz iyi eğlenceler diliyorum." dedi.
Festivale katılan tüm motor grupları adına Belediye Başkanı Zeki Kayda´ya teşekkür eden SETMOG Derneği Başkanı Ali İkbal Demirel, Salihli Belediyesi'nin katkılarından dolayı Başkan Zeki Kayda'ya plaket takdim etti.
(BA-ÖND-Y)

14.05.2017 12:43:17 TSI
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