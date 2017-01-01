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Akar: "Diyarbakır halkı fitne odaklarına prim vermiyor"

14 Mayıs 2017 Pazar, 12:34
Akar: "Diyarbakır halkı fitne odaklarına prim vermiyor"
Akar: "Diyarbakır halkı fitne odaklarına prim vermiyor"

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - İdareci ve Bürokratlar Birliği Başkanı Yücel Can ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Dara Akar'ı ziyaret etti.
Ziyarette konuşan Akar, Diyarbakır'ın geçmişte çok acılar yaşadığını ve Diyarbakır'ı karıştırmaya çalışan fitne odaklarının olduğunu belirterek, halkının bu fitne odaklarına prim vermediğini kaydetti. Diyarbakır'ın Anadolu'da İslam ile şereflenen ilk şehir olduğunu ve Kürt, Türk, Arap ve Çerkez'in barış ve kardeşlik içerisinde yaşadığını anlatan Akar, "Diyarbakır, tarih, kültür ve tüm dinlerin hoşgörü ile yaşanan kutsal ve kadim bir kenttir. Biz AK Parti olarak birinci önceliğimiz her zaman Diyarbakır'ın gelişmesi ve kalkınmasıdır. Diyarbakır'ı çok daha güzel günler bekliyor. Biz Diyarbakır'a hizmet için bu yola çıktık, çalıştık ve daima çalışacağız. Sizlerin bize vereceği destek ile kazanan ülkemiz, bölgemiz ve kadim şehrimiz Diyarbakır olacaktır" dedi.
(İHA-MP-Y)

14.05.2017 12:43:37 TSI
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