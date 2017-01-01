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Hakkarili Malik Türkiye 4'ncüsü oldu

14 Mayıs 2017 Pazar, 12:34
Hakkarili Malik Türkiye 4'ncüsü oldu
Hakkarili Malik Türkiye 4'ncüsü oldu

(Fotoğraflı)

HAKKARİ (İHA) - Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce Konya'da düzenlenen Kur'an-ı Kerim Hafızlık Türkiye Finalinde Hakkarili Malik Çiftçi 4'ncü oldu.
Yaklaşık bir ay önce Siirt Anadolu İmam Hatip Lisesinin ev sahipliğini yaptığı bölge yarışmalarında hafızlık alanında bölge birincisi olan Hakkari Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Malik Çiftçi, Konya Mustafa Büyükkaptan Hafız İmam Hatip Ortaokulunun ev sahipliğinde yapılan Kur'an-ı Kerim Hafızlık Türkiye Finalinde Türkiye 4'ncüsü oldu.
İhlas Haber Ajansı Hakkari Temsilcisi Feyzullah Taş'ın yeğeni olan Malik Çiftçi'nin başarısı, Hakkari'de sevinçle karşılandı. Hakkari'nin bölgedeki olaylarla anılmaması gerektiğini belirten Feyzullah Taş, kentin eğitim ve değişik etkinliklerle anılması gerektiğini söyledi. Türkiye dördüncüsü olan Malik Çiftçi'nin babasının da başarılı bir imam olduğunu ve Avrupa'da mesleğini sürdürdüğünü anlatan Taş, başarılı öğrenciler yetiştiren Hakkari Anadolu İmam Hatip Lisesi yönetimi ve öğretmenlerine teşekkür etti.
(FT-MSA-Y)

14.05.2017 12:43:48 TSI
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