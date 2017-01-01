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Alaçam'da "maziden atiye bir sevdadır ülkücü hareket" konseri



(Fotoğraflı)



Ahmet Şükrü Uluçay

SAMSUN (İHA) - Samsun Alaçam Ülkü Ocakları tarafından "Maziden Atiye Bir Sevdadır Ülkücü Hareket" konseri düzenlendi.

Saklı Bahçede düzenlenen programa MHP Samsun Milletvekili ve Gurup Başkan Vekili Erhan Usta, Alaçam Belediye Başkan Vekili Hasan Çelik, MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin, MHP Alaçam İlçe Başkanı Erdinç Gül ,Ülkü Ocakları Samsun İl Başkanı Yalçın Altıntaş, Ülkü Ocakları Alaçam, Atakum, İlkadım Bafra Ülkü Ocakları İlçe Başkanları ve çok sayıda davetliler katıldı.

Alaçam Ülkü Ocakları Başkanı Hamit Duman yaptığı açılış konuşmasında, "Türk Dünyasının yiğit bozkurtları ve Asenaları Alaçam Ülkü Ocaklarının hazırlamış olduğu 'Maziden Atiye Bir Sevdadır Ülkücü Hareket' toyumuza teşrifleriniz bizleri onurlandırmıştır. Ülkü ocakları adı altında İlçemizde ilk defa böyle bir etkinlik yapıldığını ve bundan sonraki yıllarda da devam edecek" dedi.

MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin ve MHP Samsun Milletvekili ve Gurup Başkan Vekili Erhan Usta'da yaptığı selamlama konuşmasında davetlilere katılımlarından dolayı teşekkür ettiler.

Konuşmaların ardından Ülkücü hareketin yeni sesi Ferhat Hantal sahne alarak davetlilere bir birinden güzel türküleri ve oyun havaları ile coşturdu.

(ŞU-MAY-BA-Y)



14.05.2017 12:44:44 TSI

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