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'KOBİ'lerle Güçlü ve Güvenli Yarınlara' buluşması Odunpazarı'nda



ESKİŞEHİR (İHA) - Finansal Kurumlar Birliği'nin ekonominin yapıtaşlarını güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği "KOBİ'ler İle Güçlü ve Güvenli Yarınlara" buluşması Eskişehirli KOBİ'lerle bir araya geliyor.

Odunpazarı Belediyesi'nin katkıları ile gerçekleşecek olan "KOBİ'ler İle Güçlü ve Güvenli Yarınlara" etkinliği, 17 Mayıs 2017 Çarşamba Günü Odunpazarı Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisi Toplantı Salonu'nda saat 09.00'da gerçekleşecek. Uzmanlar tarafından KOBİ'lere finansmanda nefes aldıracak yöntemler anlatılacağı "KOBİ'ler İle Güçlü ve Güvenli Yarınlara" buluşmasında, şehrin ekonomisine can veren tüm işletmelerin, finansmana erişim ve yararlanabilecekleri destek programları, kaynak alternatifleri, krediler, sigorta ve garanti hizmetleri, borçlanma araçları gibi hayati konularda doğru bilgiye ulaşacak.

Finansal Kurumlar Birliği Koordinasyonu ve Odunpazarı Belediyesi'nin katkıları ile gerçekleşecek olan "KOBİ'ler İle Güçlü ve Güvenli Yarınlara" buluşmasında, "Finansmana Erişim", "Destek Programları", "Ticarette Faktoring", "Hibe ve Krediler" ile "Borçlanma Araçları" masaya yatırılacak. Tüm Eskişehir KOBİ'lerinin davetli olduğu etkinliğe katılım ücretsiz olacak.

(İHA-Y)



14.05.2017 12:46:38 TSI

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