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Vali Çelik'in Aile Haftası mesajı





ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Valisi Azmi Çelik, Aile Haftası ile alakalı bir basın açıklaması yayımladı.

Yayınladığı mesajda aile içindeki bireylerin yuvalarında karşılıklı sevgi, saygı, huzurlu ve sağlıklı bir ilişki kurabildiklerinde, toplumun bütünün de sağlıklı ve güçlü olduğunun altını çizen Vali Çelik, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından; toplumları ayakta tutan ailelere dikkat çekmek ve aile kavramı üzerinde daha fazla değer üretilerek ailenin korunması ve güçlendirilmesi amacıyla, 1994 yılından itibaren her yılın 15 Mayıs tarihi Aile Günü, bu günün içinde yer aldığı hafta ise Aile Haftası olarak kutlanmaktadır. Aile, içinde bulunduğu toplumun en küçük birimi olup evlilik bağıyla kurulan ve gelişen toplumumuzun temel taşı olan bir kurumdur. Aile bir milleti millet yapan milli ve manevi değerlerin, gelenek ve göreneklerin, inançların öğrenildiği ve gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarıldığı bir okuldur. Aile içindeki anne, baba ve çocuklar, yuvalarında karşılıklı sevgi, saygı, özen ve iş bölümüne dayanan mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir ilişki kurabildiklerinde, toplumu oluşturan fertler de, toplumun bütünü de sağlıklı ve güçlü olur. Bu nedenle sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesinde, toplumun çekirdeğini oluşturan aile kurumunun önemli bir yeri bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Türk toplumu tarih boyunca aile değerlerine verdiği önemle gelişmesini sürdürdüğünü ve kültürel kimliğini korumayı başardığını belirten Vali Çelik, şöyle devam etti:

"Ülkemizde ailenin kurulması ve aile birliğinin korunması yasalarla düzenlenmiştir. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüz tarafından ailelere; koruyucu aile, evlat edinme, doğum yardımı hizmetleri, sosyal ve ekonomik destek verilmesi, engelli evde bakım hizmeti, şehit yakınları ve gazi ailelerine sunulan hizmetler, eğitim, danışmanlık ve sosyal destek hizmetleri verilmekte olup hafta boyunca da aile konulu çeşitli eğitimler ve aile ziyaretleri gerçekleştirilecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, aile içinde sağlıklı iletişimin sağlanması ve karşılıklı sevgi saygı duygularının yoğun olarak yaşanması dileklerimle, tüm Eskişehirlilerin 15-19 Mayıs 2017 Aile Haftasını kutluyor, aileleriyle birlikte yaşam boyu sağlıklı ve mutlu günler temenni ediyorum."

(BRK-Y)



14.05.2017 12:47:33 TSI

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