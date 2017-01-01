Odunpazarı'nda Anneler Günü coşkusu
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ESKİŞEHİR (İHA) - "Kadınları ve çocukları ile mutlu bir Odunpazarı" için çalışmalarına devam eden Odunpazarı Belediyesi, anneleri unutmadı.
"Anneler Günü"nde anneleri unutmayan Odunpazarı Belediyesi, Halk Merkezleri, Yaşlı Merkezi ve Oyunpazarı Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde bir dizi etkinlik düzenledi. Anne ve çocuklarının katıldığı etkinliklerde Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, annelerin Anneler Günü'nü kutladı. Annelerle sohbet eden Başkan Kurt, annelerin sorunlarını ve dileklerini dinledi. Annelerle bol bol fotoğraf çektiren Başkan Kurt, anneler için düzenlenen etkinliklere de katıldı.
Anneler Günü kutlamasında anneler ve çocukları için çeşitli etkinlikler düzenlenirken, anneler ve çocuklarına ikramlar yapıldı. Animasyonların olduğu kutlamalarda, annelere sürpriz hediyeler verildi.
(İHA-
14.05.2017 12:47:50 TSI
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