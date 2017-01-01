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Şebnem Kısaparmak Bozüyüklü sevenleri ile bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Sevilen sanatçı Şebnem Kısaparmak, Anneler Günü özel programı ile Bozüyüklü hayranlarıyla buluştu.

Bozüyük Belediyesi tarafından Anneler Günü'ne özel "Anneler Günü" programı düzenlendi. Programa herkesin severek ve beğenerek takip ettiği, değerli sanatçı ve sunucu Şebnem Kısaparmak katılarak sevilen şiirlerini ve şarkılarını Bozüyüklü anneler için seslendirdi. Bozüyük Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Anneler Günü etkinliğine, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı eşi Emine Bakıcı ile birlikte katıldı. Programda sevilen sanatçı Şebnem Kısaparmak birbirinden güzel şarkılar ve şiirler seslendirerek dinleyenleri mest etti. Programın başlamasının ardından sahneye davet edilen Başkan Bakıcı, "Annelerimiz bizler için bin bir türlü fedakârlıkta bulunmuş bizlerin mutluluğu için her an üzerimize titremişlerdir. Onların hakkı asla ödenmez umarım hepimiz onlara layık birer evlat olmayı başarabiliriz. Ben başta şehit annelerimizin olmak üzere kendi annem ve tüm annelerin anneler gününü kutluyorum" dedi.

Sevilen sanatçı Şebnem Kısaparmak'a eşi Emine Hanım ile birlikte hediye ve üzerinde Metristepe Anıtı bulunan plaket takdim eden Başkan Bakıcı'nın konuşması salonda uzun süre alkışlandı. Başkan Bakıcı, plaket takdiminin ardından salondan ayrılırken etkinliğe katılan vatandaşlar Şebnem Kısaparmak'ın yorumu ile sevilen şarkıları dinleyerek unutulmaz bir akşam yaşadılar. Programda ayrıca etkinliğe katılan tüm annelere Anneler Gününü kutlamak amacıyla karanfil hediye edildi.

(FSİ-Y)



14.05.2017 12:48:57 TSI

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