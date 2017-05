YEREL HABERLER / SİVAS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Engellilere 'gönüllü annelik' yapıyor

SİVAS (İHA) - Sivas Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı bedensel engelli Nilüfer Avcı engellilere 'gönüllü annelik' yapıyor. Engellilerin her türlü sorunlarıyla ilgilenen Avcı yemeklerini yaparak, bakımlarıyla da yakından ilgileniyor.

Bedensel engelli 51 yaşındaki Nilüfer Avcı 13 yıldır Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanlığı yapıyor. Kulüp başkanlığı yapan Avcı engellilerin sorunlarıyla yakından ilgilenerek onlara gönüllü annelik yapıyor. Engellilerin çamaşırını yıkayan, yemeğini hazırlayan Avcı onların ütülerini de yaparak yakından ilgileniyor.

Kendisin de engelli olduğu onların duygularını daha iyi anladığını ifade eden Avcı,"Bunlara öyle bir ortam yapalım ki aile ortamı olsun. Araştırdık Türkiye genelinde böyle bir ortam yok. Ev ortamı.Biz bunu bu şekilde getirdik, ev ortamı yaptık. Köyde kalan çocuklar var. Onlar geliyorlardı. Daha sonra yatılıya çevirdik biz. Burada eğitim alan görme engeli çocuklarımız vardı. Yatılıya çevirdik. Burada bir annenin bir ablanın yapabileceği ne varsa elimden ne geliyorsa gücüm nispetinde yapmaya çalışıyorum" dedi.

"Kendi evladım olsa bu kadar saygılı olmazlardı"

Kendisine gönüllü annelik yaptığı engellilerin saygılı davrandığını belirten Avcı,"Belki de kendi evladım olsa bu kadar saygılı olmazlardı diye düşünüyorum. Çok saygılılar. Ana-oğul olduk biz artık yani onlara herhangi bir şey olmuş olduğu zaman bir annenin evladına verebileceği her şeyi vermeye çalışıyorum. Onun dışında onların başarıları onların eğitim almaları onların toplumda yer edinmeleri, topluma katılmaları beni çok mutlu ediyor. Dediğim gibi kendim de engelli olduğum için toplumda yer edinmek zorundayız biz. Toplumun bizi kabul etmesi, önce ailenin sonra toplumun bizi kabul etmesi gerekmekte. Biz bunun çabasını sarf ediyoruz. Bizim bu ev ortamında en güzel yaptığımız şey sevgi,hoşgörü, paylaşım. Biz bunları yapıyoruz. Burada derdimizi, sıkıntımızı, sevincimizi, her şeyimizi birlikte paylaşıyoruz. Belki de ailelerimize anlatamadığımız şeyleri kendi aramızda konuşabiliyoruz, çok rahatız burada" diye konuştu.

14.05.2017 12:49:37 TSI

