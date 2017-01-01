YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Özel Ümit huzurevindeki anneleri unutmadı

Özel Ümit huzurevindeki anneleri unutmadı



(Fotoğraflı)



Mustafa Yıldırım

ESKİŞEHİR (İHA) - Özel Ümit Hastaneleri Anneler Günü'nde huzurevinde yaşayan anneleri unutmadı.

Hastane yönetimi huzur evi sakinleri ile birilikte kahvaltı yaparak bu özel günü birlikte kutladı. Hastane yöneticileri, Eskişehir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Sultan Murat Aydın, Maide Bolel Huzurevi Müdürü Ali Dertli tarafından karşılandı. Hastane çalışanlarının hazırladığı yemekler yaşlılara servis edildi. Onların masalarına oturarak, huzur evi sakinler ile sohbet eden Özel Ümit hastanesi ekibi, kahvaltı sonrasında onlarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Burada bir konuşma yapan Özel Ümit Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Nermin Yılmaz, bu özel günü huzurevinde yaşayan annelerle kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Yılmaz, şöyle konuştu:

"Huzurevinde yaşayan annelerimizi hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor, onlar çocuklarına güzel bir gelecek sunmak için çalıştı ve onları en iyi şekilde yetiştirdi. Bugün de bizler onların haklarını ödeyemeyiz ama biraz olsun onları mutlu etmek için buradayız. Tüm annelerimizin ve anne adaylarımızın Anneler Günü kutlu olsun, herkese kahvaltımıza katılarak bizleri onurlandırdıkları ve güzel sohbetleri için teşekkür ederiz."

(MY-Y)



14.05.2017 12:49:41 TSI

NNNN

