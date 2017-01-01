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Özel Ümit huzurevindeki anneleri unutmadı

14 Mayıs 2017 Pazar, 12:40
Özel Ümit huzurevindeki anneleri unutmadı
Özel Ümit huzurevindeki anneleri unutmadı

(Fotoğraflı)

Mustafa Yıldırım
ESKİŞEHİR (İHA) - Özel Ümit Hastaneleri Anneler Günü'nde huzurevinde yaşayan anneleri unutmadı.
Hastane yönetimi huzur evi sakinleri ile birilikte kahvaltı yaparak bu özel günü birlikte kutladı. Hastane yöneticileri, Eskişehir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Sultan Murat Aydın, Maide Bolel Huzurevi Müdürü Ali Dertli tarafından karşılandı. Hastane çalışanlarının hazırladığı yemekler yaşlılara servis edildi. Onların masalarına oturarak, huzur evi sakinler ile sohbet eden Özel Ümit hastanesi ekibi, kahvaltı sonrasında onlarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Burada bir konuşma yapan Özel Ümit Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Nermin Yılmaz, bu özel günü huzurevinde yaşayan annelerle kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Yılmaz, şöyle konuştu:
"Huzurevinde yaşayan annelerimizi hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor, onlar çocuklarına güzel bir gelecek sunmak için çalıştı ve onları en iyi şekilde yetiştirdi. Bugün de bizler onların haklarını ödeyemeyiz ama biraz olsun onları mutlu etmek için buradayız. Tüm annelerimizin ve anne adaylarımızın Anneler Günü kutlu olsun, herkese kahvaltımıza katılarak bizleri onurlandırdıkları ve güzel sohbetleri için teşekkür ederiz."
(MY-Y)

14.05.2017 12:49:41 TSI
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