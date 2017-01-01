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Uluslararası Adana Taş Heykel Sempozyumu başlıyor

- 3 hafta sürecek etkinlikte 9'u yabancı 10 heykeltıraş, Adana'nın çeşitli noktalarına yerleştirilecek eserlerini oluşturmak için mermer yontacak



ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı'nca, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri anısına "Demokrasi ve Özgürlük" temalı; 3. Uluslararası Adana Taş Heykel Sempozyumu yarın başlıyor.

15 Mayıs - 9 Haziran 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sempozyuma Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü de destek veriyor.

Sempozyum kapsamında gerçekleştirilen yarışma için Adana Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı'nın oluşturduğu başvuru sistemine yapılan 65 müracaatın jüri tarafından değerlendirilmesi sonucu 10 eser seçildi. Demokrasi ve Özgürlük temalı konuya ilişkin hazırlanan eserler jüriye, maket ve görsel önerileriyle sunuldu.

Eserleri seçilen heykeltıraşlar, Galleria Otopark alanında mermerleri işleyerek ortaya heykeller çıkaracak. Eserler, kentin uygun görülen çeşitli parklarına ve noktalara yerleştirilerek Adanalıların beğenisine sunulacak.

Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden, Güzel Sanatlar Lisesi'nden, çeşitli sivil toplum kuruluşlarından, Adana ve ülke dışından gelen çok sayıda misafirin ağırlanacağı sempozyumun yarışma bölümünde eserleri seçilen 10 heykeltraşın, dokuzu yabancı uyruklu.

Sempozyum alanında mermer yontarak, sanatlarını icra edecek heykeltıraşlar, İtalya'dan Adriano Ciarla, Alessio Ranalda, Giogie Cpajak, Polonya'dan Anna Rasinska, Bulgaristan'dan George Minchev, Türkiye'den Işıl Şen, Gürcistan'dan Ivane Tsiskadze, Ukrayna'dan Michael Levchenko, Çin'den Qian Sihua ve Hindistan'dan Tutu Pattnaik'ten oluşuyor.

Sempozyum çalışmaları, Galleria otopakındaki sempozyum alanında izlenebilecek.

(ADN-Y)



14.05.2017 12:54:10 TSI

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