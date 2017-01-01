YEREL HABERLER / DİYARBAKIR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Güneydoğu TÜİK-DER projelerini anlattı

Güneydoğu TÜİK-DER projelerini anlattı



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Merkezi Diyarbakır'da bulunan Güneydoğu Tüm İşadamları Kalkınma Derneği (Güneydoğu TÜİK-DER), projelerini anlattı.

Güneydoğu TÜİKDER Başkanı Hayri Yağmur, bölgeye hitap edeceklerini ve geleceğin TÜGİK ve TÜSİAD kadar etkili bir dernek olacaklarını belirterek, derneğin vizyonunu, misyonunu ve gelecekteki projelerini basınla paylaştı. Derneklerinin amacının hızlı kalkınma projelerini düşünce ve hareket birliğiyle daima üst seviyelere yükseltmeye çalışmak olduğunu belirten Yağmur, "Derneğimiz, TC Anayasası, Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu, yönetmelik, genelge ve tebliğler doğrultusunda, insan hakları evrensel ilkelerinin, düşünce, inanç ve girişim özgürlüklerinin, rekabetçi piyasa ekonomisinin benimsendiği demokratik düzen içerisinde sanayici, işadamı, üniversiteler, eğitim kurumları, mesleki kuruluşlarla, tüccar, sanatkar, bilim ve teknoloji uzmanlarının birlikteliklerini ticari, sınai, sosyal ve manevi güç birliği çerçevesinde, teknoloji, sermaye, iletişim, fikir alışverişi koordinasyonunu sağlayarak, zamanın hızlı değişim ve gelişmelerini yakından takip edip, hızlı kalkınma projelerini düşünce ve hareket birliğiyle daima üst seviyelere yükseltmeyi amaçlamaktadır" dedi.

Başta bölge olmak üzere tüm Türkiye yararına çalışmalar yaptıklarını anlatan Yağmur, "Derneğimiz, tüm küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerin iş ve işleyiş sisteminin geliştirilmesine, üretim, hizmet ve teknolojik sektörlerinde toplam kalite standardını arttırmak amacıyla ülkemizin insan, çevre ve doğal kaynaklarının teknolojik yeniliklerle desteklenerek, insanların faydalanması adına sürekli olarak verimli ve kaliteli üretimini ve dağıtımını sağlayacak çalışmalar gerçekleştirir ve destek verir. İş hayatındaki gelişmeleri izleyip ve bu konudaki tecrübe görüş ve fikirlerin yayılmasını sağlamaya çalışarak, işadamlarının ve istihdam ettikleri kalifiye eleman sayılarını arttırmaya çalışarak nihayetinde işsizlik sorununu çareler bulmak için çaba sarf eder. Uluslararası entegrasyonu ve etkileşimi, bölgesel ve yerel gelişmeyi hızlandırmak için, sosyal ve ticari faaliyetlere katılarak ekonomik, sosyal ve kültürel ilişki, iletişim, temsil ve işbirliği ağlarının geliştirilmesi için çalışmalar yapar. Toplumumuzun temel kültürel ve manevi değerlerini özümsemiş medeni insan hakları evrensel ilkelerine bağlı, girişim, inanç ve düşünce özgürlüklerine saygılı örnek işadamı ve verimli işletme modelinin oluşmasına ve yaygınlaşmasına destek veren demokratik, çoğulcu ve farklılıklara saygılı anlayışının yerleşmesine yardımcı olmak amacımızdır" diye konuştu.

Çalışmaları kapsamında tüm sivil toplum örgütleriyle etkin projeler üretebileceklerini de sözlerine ekleyen Yağmur, "Yukarıdaki amaçlar doğrultusunda kurulmuş ve kurulacak olan tüm sivil toplum örgütleriyle, destek ve birliktelik sağlayarak yeni ve etkin projeler üretip, daha mutlu ve müreffeh, daha güçlü ve muteber bir ülke toplum düzeyine çıkmasına katkıda bulunmak en önemli amaçlarımız arasındadır. İşadamlarını bölgemize çekip, yatırım yapmalarını sağlamak ve eğitim konularına eğilerek bölgemizin eğitim ve refah düzeyini sağlamak en önemli hedeflerimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın istihdam seferberliği başlattığı gibi, biz de her işadamının ivedilikle ilimize bölgemize fabrika kurmalarını sağlamayı amaçlıyoruz" ifadelerinde bulundu.

(İHA-MP-Y)



14.05.2017 12:54:54 TSI

NNNN

