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Banazı Türk Müziği Korosu ilk konserini verecek

- Koro şefi Yalçınkaya: "Amatör ruhla profesyonelce bir iş çıkaracağız"



(Fotoğraflı)



Barış Türel

MALATYA (İHA) - Yaklaşık 3 ay önce kurulan Banazı Türk Müziği Korosu ilk konserini yarın akşam verecek. Konsere davet eden Banazı Türk Müziği Korosu Kurucusu ve Şefi Selahattin Yalçınkaya, "Amatör ruhla profesyonelce bir iş çıkaracağız" dedi.

Geçtiğimiz aylarda kurulan Banazı Türk Müziği Korosu Malatyalılarla buluşmaya hazırlanıyor. Basın mensupları ile kahvaltıda bir araya gelen Banazı Türk Müziği Korosu kurucusu ve şefi Selahattin Yalçınkaya, konserin Kongre ve Kültür Merkezinde akşam saat 20:00'de düzenleneceğini söyleyerek, tüm sanatseverleri davet etti. Aynı zamanda Kültür Bakanlığı ses sanatçısı da olan Yalçınkaya, Malatya'da kültür ve sanata farklı projelerle katkı sunacaklarını ifade ederek, "Kurduğumuz koro çok dinamik ve sağlam seslerden oluşan bir koro, Türkiye'ye mal olacak bir koro olacak inşallah. Bizim amacımız sanata ve kültüre katkı sunmak. Kültür ve sanat bir ülke için çok önemlidir. Biz de ilimizdeki bu boşluğu doldurmak için kolları sıvadık ve yarın ilk konserimizi vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Verecekleri konserde Malatyalıları da yanlarında görmek istediklerini belirten Yalçınkaya, "Bir sanatçının en büyük mutluluğu akıştır. Bu anlamda vatandaşlarımızın konserimizi izlemesini ve bize destek olmasını istiyoruz. Biz inşallah yarın amatör ruhla profesyonel bir iş çıkaracağız ve katılanlara unutulmaz bir gece yaşatacağız" şeklinde konuştu.

(BT-SD-Y)



14.05.2017 13:05:46 TSI

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