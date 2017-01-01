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Kentsel dönüşümdeki mahalleler su sayaç değişiminden muaf tutuluyor



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - MASKİ Genel Müdürlüğü, 10 yıllık damga süresini doldurmuş su sayaçlarının Şehzadeler ve Yunusemre ilçesindeki 9 mahallede kentsel dönüşümden dolayı muaf tutulacağını açıkladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, 3516 Sayılı "Ölçüler ve Ayarlar Kanunu'na dayalı Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği'ne" istinaden il genelinde 10 yıllık damga süresini doldurmuş su sayaçlarının değişimini gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda; MASKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Dairesi Başkanlığı, Manisa merkez ilçeleri olan ve Kentsel Dönüşüm çalışmalarının yapılacağı Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerindeki 9 mahallede sayaç değişimlerinin yapılamayacağını bildirdi. Şehzadeler ilçesinin Bayındırlık, Dilşikar, Gediz, İshakçelebi ve Kocatepe mahalleleri ile Yunusemre ilçesinin deLalapaşa, Mutlu, Laleli ve Mesir mahallelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 8 Nisan 2015 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Kentsel Dönüşüm gerçekleştirileceği ilgili belediyelerce ifade edildi. Bu kapsamda Kentsel Dönüşüm tamamlandığında MASKİ,yeni binalara elektronik kartlı sayaçları monte edeceğini bildirdi.

"Kentsel dönüşüm yapılacak mahallelerimizde su sayaç dönüşümlerini durdurduk"

MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, kullanım ömrünü tamamlayan su sayaçlarının elektronik kartlı sayaçlar ile değişim çalışmalarının devam ettiğini ancakYunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde Kentsel Dönüşümden dolayı ertelendiğini belirtti. Coşkun, "18 Mayıs 2015 tarihinde Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan 14 Nolu Genel Kurul Kararına istinaden, eski sayaçların yerine ön ödemeli elektronik kartlı sayaçlar değişim çalışmaları ile vatandaşlarımıza kolaylıklar sağlamaya devam ediyoruz. Kentsel Dönüşüm çalışmalarının uygulanacağı Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerimizin 9 mahallesinde bu değişimlerin yapılmasını durdurduk. Mahallelerdeki dönüşüm çalışmaları tamamlandığında yeni binalara elektronik kartlı sayaçları monte etmeye başlayacağız" dedi.

(ÖND-Y)



14.05.2017 13:12:00 TSI

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