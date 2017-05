YEREL HABERLER / BOLU HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Engelli gencin 1 günlük askerliği için eğlence düzenlendi

(Fotoğraflı)



Faruk Çidem

BOLU (İHA) - Bolu'da, 1 günlük temsili askerlik yapacak olan Mert Can Özer için ailesi asker eğlencesi düzenledi.

Bolu'da yaşayan engelli Mert Can Özer'in temsili olarak yapacağı bir günlük askerlik öncesinde annesi Ayten ve babası Selami Özer çocukları için asker eğlencesi düzenledi. Çakmaklar Çamlığı Mesire Yeri'nde yapılan asker eğlencesine Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Mert Can'ın akrabaları ve arkadaşları katıldı. "En büyük asker bizim asker" sloganları eşliğinde akraba ve arkadaşları ile karşılıklı oynayan Mert Can, "Askerlik yapacağım için kendimi çok mutlu ve gururlu hissediyorum. Bana bu imkanı sağlayanlara ve aileme teşekkür ederim" dedi.

14.05.2017 13:14:29 TSI

