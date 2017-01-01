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Engelli gencin 1 günlük askerliği için eğlence düzenlendi

14 Mayıs 2017 Pazar, 13:05
Engelli gencin 1 günlük askerliği için eğlence düzenlendi
Engelli gencin 1 günlük askerliği için eğlence düzenlendi

(Fotoğraflı)

Faruk Çidem
BOLU (İHA) - Bolu'da, 1 günlük temsili askerlik yapacak olan Mert Can Özer için ailesi asker eğlencesi düzenledi.
Bolu'da yaşayan engelli Mert Can Özer'in temsili olarak yapacağı bir günlük askerlik öncesinde annesi Ayten ve babası Selami Özer çocukları için asker eğlencesi düzenledi. Çakmaklar Çamlığı Mesire Yeri'nde yapılan asker eğlencesine Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Mert Can'ın akrabaları ve arkadaşları katıldı. "En büyük asker bizim asker" sloganları eşliğinde akraba ve arkadaşları ile karşılıklı oynayan Mert Can, "Askerlik yapacağım için kendimi çok mutlu ve gururlu hissediyorum. Bana bu imkanı sağlayanlara ve aileme teşekkür ederim" dedi.
(FC-RFK-Y)

14.05.2017 13:14:29 TSI
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