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Girne Caddesi'nde dere taşkınları önleniyor



(Fotoğraflı)



Vehbi Sarıhan

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Sarıgöl ilçesi Girne Caddesi'ndeki dere taşkınlarını önlemek amacıyla MASKİ tarafından yürütülen dere ıslah çalışmasında incelemelerde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ergün, daha canlı ve yaşanabilir bir Manisa inşa etmek için önemli yatırımlara imza atıyor. Bu kapsamda Sarıgöl Siteler Mahallesinde bulunan Girne Caddesi'nde bölge için büyük bir çalışma daha hayata geçirildi. Başkan Ergün, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk ile birlikte MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen dere ıslah çalışmasını yerinde inceledi. İnceleme esnasında Başkan Ergün'e, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, Genel Müdür Yardımcıları Şehnaz Başaran ve Burak Aslay ile Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ulvi Kaynak eşlik etti.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından 450 metre betonarme U kesit imalatı tamamlanan dere yatağında 900 metre de MASKİ tipi korkuluk imalatı yapılacak. Caddede yaşanabilecek olası su taşkınlarının önüne geçilecek olunmasının yanı sıra canlı bir yaşam alanına da imza atılacak olan çalışmada çevre düzenlemesi de yapılarak, caddenin güzelliğine güzellik katılacak. Ayrıca, ıslah çalışmalarıyla birlikte 12 metre genişliğe sahip olan dere yatağına dolgu yapılarak genişliği 4 metreye düşürüldü. Geriye kalan 8 metre genişliğe sahip alana da vatandaşların kullanması için yürüyüş yolu yapılıyor.

Çocuklar gönül rahatlığıyla eğlenebilecekler

MASKİ tarafından yapılan ıslah çalışmasıyla ilgili incelemelerde bulunan Başkan Ergün, "Mahallemizde yaptığımız ıslah çalışmasıyla deremizi daha güvenli hale getiriyoruz. Su akışının taşkınlara neden olmadan sağlıklı bir şekilde sağlanmasıyla, çevredeki vatandaşlarımızın su baskını sıkıntılarına çare olacağız. Aynı zamanda döşenecek olan korkuluk sayesinde de hemen ileride bulunan parkımıza gelen çocuklarımız gönül rahatlığıyla eğlenebilecekler" dedi.

(ÖND-Y)



14.05.2017 13:19:00 TSI

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