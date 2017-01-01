ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Girne Caddesi'nde dere taşkınları önleniyor

14 Mayıs 2017 Pazar, 13:09
Girne Caddesi'nde dere taşkınları önleniyor
Girne Caddesi'nde dere taşkınları önleniyor

(Fotoğraflı)

Vehbi Sarıhan
MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Sarıgöl ilçesi Girne Caddesi'ndeki dere taşkınlarını önlemek amacıyla MASKİ tarafından yürütülen dere ıslah çalışmasında incelemelerde bulundu.
Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ergün, daha canlı ve yaşanabilir bir Manisa inşa etmek için önemli yatırımlara imza atıyor. Bu kapsamda Sarıgöl Siteler Mahallesinde bulunan Girne Caddesi'nde bölge için büyük bir çalışma daha hayata geçirildi. Başkan Ergün, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk ile birlikte MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen dere ıslah çalışmasını yerinde inceledi. İnceleme esnasında Başkan Ergün'e, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, Genel Müdür Yardımcıları Şehnaz Başaran ve Burak Aslay ile Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ulvi Kaynak eşlik etti.
MASKİ Genel Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından 450 metre betonarme U kesit imalatı tamamlanan dere yatağında 900 metre de MASKİ tipi korkuluk imalatı yapılacak. Caddede yaşanabilecek olası su taşkınlarının önüne geçilecek olunmasının yanı sıra canlı bir yaşam alanına da imza atılacak olan çalışmada çevre düzenlemesi de yapılarak, caddenin güzelliğine güzellik katılacak. Ayrıca, ıslah çalışmalarıyla birlikte 12 metre genişliğe sahip olan dere yatağına dolgu yapılarak genişliği 4 metreye düşürüldü. Geriye kalan 8 metre genişliğe sahip alana da vatandaşların kullanması için yürüyüş yolu yapılıyor.
Çocuklar gönül rahatlığıyla eğlenebilecekler
MASKİ tarafından yapılan ıslah çalışmasıyla ilgili incelemelerde bulunan Başkan Ergün, "Mahallemizde yaptığımız ıslah çalışmasıyla deremizi daha güvenli hale getiriyoruz. Su akışının taşkınlara neden olmadan sağlıklı bir şekilde sağlanmasıyla, çevredeki vatandaşlarımızın su baskını sıkıntılarına çare olacağız. Aynı zamanda döşenecek olan korkuluk sayesinde de hemen ileride bulunan parkımıza gelen çocuklarımız gönül rahatlığıyla eğlenebilecekler" dedi.
(ÖND-Y)

14.05.2017 13:19:00 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kentsel dönüşümdeki mahalleler su sayaç değişiminden muaf tutuluyor
YEREL

KENTSEL DÖNÜŞÜMDEKİ MAHALLELER SU SAYAÇ DEĞİŞİMİNDEN MUAF TUTULUYOR
Başkan Kayda, motosiklet festivaline katıldı
YEREL

BAŞKAN KAYDA, MOTOSİKLET FESTİVALİNE KATILDI
Salfod 3.sergisini açtı
YEREL

SALFOD 3.SERGİSİNİ AÇTI
Manisa çöplüğündeki yangın
YEREL

MANİSA ÇÖPLÜĞÜNDEKİ YANGIN
Manisa çöplüğünde yangın
YEREL

MANİSA ÇÖPLÜĞÜNDE YANGIN
Manisa'da erişilebilir ilk kurum Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü oldu
YEREL

MANİSA'DA ERİŞİLEBİLİR İLK KURUM ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ OLDU
Madenciler, şehit meslektaşları için dua etti
YEREL

MADENCİLER, ŞEHİT MESLEKTAŞLARI İÇİN DUA ETTİ

Manisa Lalesi'ne özel koruma
YEREL

MANİSA LALESİ'NE ÖZEL KORUMA
Öner'den Anneler Günü mesajı:
YEREL

ÖNER'DEN ANNELER GÜNÜ MESAJI:
Minikler anneleriyle ailelerini resmetti
YEREL

MİNİKLER ANNELERİYLE AİLELERİNİ RESMETTİ
Manisa BBSK 2. Lig için gün sayıyor
YEREL

MANİSA BBSK 2. LİG İÇİN GÜN SAYIYOR
MHP Selendi ilçe başkanlığına Himmet Kurukoç seçildi
YEREL

MHP SELENDİ İLÇE BAŞKANLIĞINA HİMMET KURUKOÇ SEÇİLDİ
Sarıgöl üzüm bağlarında özenli çalışma
YEREL

SARIGÖL ÜZÜM BAĞLARINDA ÖZENLİ ÇALIŞMA
Ereğlili çiftçi kadınlar Kula'da
YEREL

EREĞLİLİ ÇİFTÇİ KADINLAR KULA'DA
Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık:
YEREL

TÜRK KIZILAYI GENEL BAŞKANI KINIK:

Alaşehir Ziraat Odasından çiftçilere 100 adet reflektör
YEREL

ALAŞEHİR ZİRAAT ODASINDAN ÇİFTÇİLERE 100 ADET REFLEKTÖR
Salihli Masal Ormanı Parkı start aldı
YEREL

SALİHLİ MASAL ORMANI PARKI START ALDI
Bayındır'ın çiçekleri Sarıgöl'ü süslüyor
YEREL

BAYINDIR'IN ÇİÇEKLERİ SARIGÖL'Ü SÜSLÜYOR
Gençlik Şöleninde Pera konser verecek
YEREL

GENÇLİK ŞÖLENİNDE PERA KONSER VERECEK
Soma şehitleri 3. yılında anılıyor
YEREL

SOMA ŞEHİTLERİ 3. YILINDA ANILIYOR

Sarıgöl şehitlerini ölümsüzleştirdi
YEREL

SARIGÖL ŞEHİTLERİNİ ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin memleketleri
FİSKOS

İÇERDE'NİN KUDRET'İ BAKIN NERELİYMİŞ...

 1
  • 2 Onu tanıyabildiniz mi?
  • 3 Akrep ile karadulun inanılmaz mücadelesi!
  • 4 Kazdıkça içinden servet çıktı!