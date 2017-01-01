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Mersin'de okçuluk festivali düzenlendi



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin Valiliği himayesinde, Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla, Mersin Alasıgun Geleneksel Okçuluk ve Atlı Okçuluk Spor Kulübü Derneği işbirliği ile 'Geleneksel Okçuluk Festivali' düzenlendi.

Tevfik Sırrı Gür Stadyumu'nda Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez gerçekleştirilen festival kapsamında 2 farklı kategoride toplam 9 müsabaka gerçekleştirildi. Sabit puta, küçülen hedef ve takım yarışmalarının da arasında olduğu toplam 9 müsabakada yarışan adaylar, dereceye girebilmek için mücadele etti. Sabah saatlerinde başlayan festivalde katılımcılar 8-12 yaş grubu, 13-16 yaş grubu, kadınlar, erkekler ve gruplar arası olarak sabit puta ve küçülen hedef olmak üzere 2 değişik kategori ve 9 müsabakada yarıştılar.

Mersin, Kayseri, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Osmaniye, Elazığ gibi 7 farklı şehirden 11 okçuluk kulübünün bulunduğu festivalde, 8-12 yaş grubu 16 okçu, 13-16 yaş grubu 12 okçu ve kadınlardan 13 okçu katılımı ile toplamda 106 okçu birbirlerine karşı mücadele ederek, yeteneklerini sundu.

Okçular giydikleri geleneksel kıyafetler ve okçuluk yetenekleri ile izleyenleri büyülerken, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından alana kurulan geleneksel Türk çadırı olan otağ vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Kıran kırana geçen mücadelenin ardından dereceye giren okçular belirlendi. Festival, Forum Alışveriş Merkezi Atıf Yılmaz Meydanı'nda düzenlenen ödül töreni ile son buldu. Ödül töreninde dereceye giren yarışmacıların tümüne madalyon, birinciliği elde edenlere yay çantası, ikinciliği elde edenlere tirkeş ve üçüncülüğü elde edenlere ise börk hediye edildi. Adana Toroslar Mehter Takımının ödül töreninde verdiği konser vatandaşlardan büyük alkış aldı.

(HSK-Y)



14.05.2017 13:24:08 TSI

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