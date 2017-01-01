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Ovit kış sporları merkezi olma yolunda hızla ilerliyor

14 Mayıs 2017 Pazar, 13:15
Ovit kış sporları merkezi olma yolunda hızla ilerliyor
Ovit kış sporları merkezi olma yolunda hızla ilerliyor

(Fotoğraflı)

TRABZON (İHA) - Rize'nin İkizdere Belediye Başkanı Hasan Kösoğlu, Ovit Dağı'nın kış sporları merkezi olma yolunda hızla ilerlediğini söyledi.
2 bin 640 metre rakımdaki Ovit Dağı zirvesinde kış sporları yapmak konusunda çalışmaların Kültür ve Turizm Bakanlığınca devam ettiğini ifade eden İkizdere Belediye Başkanı Hasan Kösoğlu, "Burada güzel bir proje hazırlanıyor. 2008 yılında Turizm Bakanlığı tarafından Ovit Dağı kış sporları merkezi ilan edilmişti. Bugün Mayıs ayının ortasında dahi kayak yapacak, tırmanış yapılacak kadar kar bulunan Ovit Dağı'nda bu hazırlanan proje önemli bir gelişme olacaktır. 2 bin 640 metre rakımdaki dağda Haziran ayının başına kadar kar bulunur. Bu beyaz madenin turizm amaçlı değerlendirilmesini istiyoruz. Türkiye'nin en uzun tüneli bu dağın altından geçiyor. Ovit Tüneli'nin de ulaşım bakımından bu zirvede yapılacak Kış Sporları merkezine olumlu katkısı olacaktır" dedi.
(BK-ÖS-Y)

14.05.2017 13:25:15 TSI
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