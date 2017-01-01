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İpekyolu Belediyesinden vatandaşa fide desteği



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van'ın İpekyolu Belediyesi ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, yürütülen proje kapsamında 30 kırsal mahalledeki tüm hanelere toplam 250 bin adet sebze fidesi dağıtırken, 100 dekar alanda ise kavun ve karpuz ekimi yapıldı.

İpekyolu Belediyesi kırsal alanda tespit ettiği sorunlara çözümler üretmeye devam ediyor. İlçede sebzeciliği geliştirmek için çok önemli bir adım atan İpekyolu Belediyesi, 30 kırsal mahalledeki tüm hanelere ortalama 50'şer adet domates, biber, salatalık fidesi hibe ederken, belirlenen çiftçilere ise 100 dekar alanda kavun ve karpuz ekimi için fide desteği verildi. Antalya'da özel olarak yetiştirilen fideler, belediye ve tarım ekipleri tarafından vatandaşlara dağıtıldı.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan İpekyolu Belediyesi Başkan Vekili Cemil Öztürk, "Bu proje ile kırsal alanda yaşayan nüfusumuzun sebze ihtiyacını karşılamayı ve sebze üretim kültürünü yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Sebzecilik tarımın diğer dallarına göre daha fazla gelir getiren ve pazarlama problemi olmayan bir alan. Köylerde yaptığımız gözlemlerde, ev önlerinde uygun yerler bulunmasına rağmen herhangi bir üretimin yapılmadığını ve sebze ihtiyacının şehirden karşılandığını gördük. Sulu tarım alanlarında sebzecilik yapılacak alanlarımız var. İlçenin fide ve fidan ihtiyacını karşılamak için üretim seralarımızı da kuracağız. Bundan sonra kendi ihtiyacımız olan sebzeyi kendimiz üretmeyi hedefliyoruz" dedi.

(MSA-Y)



14.05.2017 13:36:40 TSI

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