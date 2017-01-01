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MMO'da eğitimlere ara verilmiyor

14 Mayıs 2017 Pazar, 13:27
MMO'da eğitimlere ara verilmiyor
MMO'da eğitimlere ara verilmiyor

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Makina Mühendisleri Odası Samsun Şube, MİEM kapsamında üyelerine yönelik düzenlemiş olduğu Mühendis Yetkilendirme Kurslarına "Asansör Avan Proje Hazırlama Mühendis Yetkilendirme Kursu" ile devam ediyor.

Makina Mühendisleri Odası Ana Yönetmelik ve Yönetmelikleri, Mühendislik Etiği, Asansör Hakkında Genel Bilgiler, Asansör Tanımı, Başlıca Asansör Elemanlarının Tanıtımı, Asansörler ile İlgili Standartların Tanıtılması, Asansör Trafik Hesapları, Asansör Kuyusu, Kuyu Yerleşim Çizimleri ve Çizim Kuralları, Kuyu Planı, Kuyu Kesitleri, Halat Delik Planı, Kuyu Dibi Yerleşim Planı, Makina Dairesi, Gerekli Hesaplar ( Kuvvet ve Motor Gücü Hesapları ) ve Asansör Kuyusu ve Makina Dairesinin Genel Fiziki Özelliklerinden oluşan konu başlıkları ile düzenlenen eğitimin sunumu MMO MİEM Kurs Eğitmeni Makina Mühendisi Mustafa Selim Çakıroğlu tarafından yapıldı. Eğitime Samsun, Ordu ve Trabzon İllerinden toplam 24 Makine Mühendisi katılıyor. Kursun sonunda yapılacak olan sınavda başarılı olan katılımcılara "Asansör Avan Proje Hazırlama Mühendis Yetki Belgesi" verilecek.

Kurs ile ilgili olarak basına bilgi veren Makina Mühendisleri Odası Samsun Şube Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Gürkan, şube olarak üyelerin beklentisi ve gelişmeler doğrultusunda MİEM Kursları planladıklarını, üyelere ve kamuoyuna yönelik eğitimlerin yapılan planlama doğrultusunda artarak devam edeceğini söyledi. Gürkan, "İlimizde ve bölgemizde asansörlerin imalatı, montajı, periyodik kontrolleri ve sektörde çalışan makina mühendislerinin eğitim/belgelendirmelerine yönelik ilgili kurum/kuruluşlar ile koordineli bir çalışma sürdürdüklerini, sektörün sorunlarını ve gelişimini yakından izleyerek çözüm önerileri oluşturma gayretindeyiz. Asansör sektöründe çalışan personellere yönelik MYK yetkilendirme ve sınav sistemini ilimizde oluşturmak için çaba içerisindeyiz. Bir sınav merkezi bir de eğitim merkezi oluşturma gayreti içerisindeyiz. Sektöre yönelik bir sivil toplum kuruluşu çatısı altında sektörü bir araya getirme düşüncemiz var. Bunu şube yönetim kurulu toplantılarında dile getirdik ve şu anda sivil toplum kuruluşunun tüzüğü hazırlanıyor" dedi.
(KA-MAY-BA-Y)

14.05.2017 13:37:29 TSI
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