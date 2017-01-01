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Başkan Kılıç'tan Erkal için başsağlığı mesajı

- "Kaybımız sadece yeri çok zor doldurulacak bir sanatçı değil, aynı zamanda Erzurum'un yüzüdür, vitrinidir, sesi ve soluğudur"



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ERZURUM (İHA) - Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, "Kaybımız sadece yeri çok zor doldurulacak bir sanatçı değil, aynı zamanda Erzurum'un yüzüdür, vitrinidir, sesi ve soluğudur" dedi.

Sevilen sanatçı İbrahim Erkal'ın vefatı, sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğarken, memleketi Erzurum'da da üzüntü büyük oldu. Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, İbrahim Erkal'ın vefatı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Erkal'ın sadece sanat camiası adına değil, Erzurum adına da çok büyük bir kayıp olduğunu ifade etti. Başkan Kılıç, "Şunu kabul etmek gerekir ki; Erzurum'un tanıtılması noktasında rahmetlinin gayreti ve katkısı çok büyük oldu. Gönlüne zor gelen yaklaşımlara rağmen bile memleketine sırtını dönmedi. Erzurum'un sesi oldu, rengi oldu. O, sanatsal becerisi ve kalitesiyle, edebi, ahlakı, üslubu, tavrı ve duruşuyla tam bir Dadaş'tı. Acımız bundan dolayıdır ki, sanat camiasının aksine çok daha büyüktür" diye konuştu.

Başkan Kılıç, Erzurum'un bağrında yetişmiş ve hayatın hemen her alanına nüfuz etmiş isimlerin hayli fazla olduğuna dikkati çekerek, "İbrahim Erkal da, Erzurum'a ait bu değerlerden sadece bir tanesiydi. Ve en acı olan da şu ki; biz bu değerimizin farkına onu kaybettikten sonra vardık. Keşke geç kalmamış olsaydık. Dolayısıyla yaşadığımız şey, İbrahim Erkal gibi bir cevheri kaybetmiş olmanın sadece üzüntüsü olmamalıdır. Bu kayıp, kendi kendimize öz eleştiri yapma bağlamında bizim için bir vesile de olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle İbrahim Erkal kardeşimize Allah'tan rahmet, kederli ailesi, eş, dost ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Erzurum'un, sanat camiasının ve Türkiye'nin başı sağolsun" ifadelerini kullandı.

(ERZ-AT-Y)



14.05.2017 13:38:20 TSI

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