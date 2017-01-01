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Zonguldak'ta Eczacılık Günü kutlandı



(Fotoğraflı)



Onur Altındağ

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta 14 Mayıs Eczacılık Günü törenle kutlandı.

Zonguldak Valiliği önünde düzenlenen törene Eczacı Odası Başkanı Ayşegül Kara ve odaya kayıtlı üyeler katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Eczacı Odası Başkanı AyşegülKara, "Eczacılarımızın en yakın sağlık danışmanı olduğunu herkese duyuruyoruz. Biz hastalarımız için varız. Onlar için hizmete devam ediyoruz" dedi.

(OA-OA-Y)



14.05.2017 13:41:32 TSI

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