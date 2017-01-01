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Tecde ile MAŞTİ kavşağı ile birleştirildi

- Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır:

- "Toplamda 25 milyon TL civarında harcama yapılacak"



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Tecde-MAŞTİ arasında yapılan yol açma çalışmaları yoğun bir şekilde devam ederken, çalışmalarda son aşamaya gelindi. Güney kuşak yolunun en önemli bağlantı yollarından biri olan 50 metre genişliğindeki bulvar güzergahı üzerindeki yapılar kamulaştırılarak, yıkıldı.

Yeni açılan bulvar yolu, bölgenin sağlıklı gelişmesine yapacağı katkının yanı sıra, Tecde, Karakavak, Çilesiz, Fahri Kayahan ile çevre yolu batı girişindeki trafik sirkülasyonunu da önemli ölçüde azaltılacak. Toplam uzunluğu 3.5 kilometre olan yolun 1.5 kilometrelik bölümünü geçtiğimiz yıllarda açan Büyükşehir Belediyesi 2 kilometrelik bölümde de dolgu ve kazı çalışmaları yapıyor. Bu çalışmaların ardından asfalt öncesi alt yapı çalışmaları yapılarak, en kısa zamanda trafiğe açılacak

"Ulaşım rahatlayacak"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, yeni bulvarda incelemelerde bulunup konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Geziye bazı daire başkanları ve şube müdürleri de katıldı.

Malatya için büyük öneme sahip bulvarda sona yaklaştıklarını belirten Başkan Çakır, yeni bulvarın çevre yolu batı tarafı başta olmak üzere Tecde, Karakavak, Çilesiz, Fahri Kayahan gibi bölgelerin de ulaşımını rahatlatacağını söyledi. Karakavak bölgesinin sağlıklı gelişmesine de olumlu etki edeceğini vurgulayan Başkan Çakır, bu yolumuz güney kuşak yolunu da besleyecek. Bostanbaşı'nda 2 kilometre uzunluğunda 30 metre genişliğinde açılan Çiftlik Caddesi de yine bu bulvarımıza bağlanacak. Çiftlik Caddemizin batı tarafını Yakınca Mahallemize bağlıyoruz. Bulvar güzergahında kalan 38 ev kamulaştırılarak yıkımı tamamlandı. Burada şuana kadar 3.2 milyon TL harcama yaptık. 250 bin metreküp hafriyat ve dolgu işi yapıldı. MASKİ Genel müdürlüğümüz altyapı çalışmaları yaptı. Bunlar dâhil olmak üzere yapacağımız üstyapı çalışmalarıyla bu yolumuza 25 milyon lira gibi bir rakam harcamış olacağız. Malatyamız için hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

(BT-SD-Y)



14.05.2017 13:43:38 TSI

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