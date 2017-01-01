YEREL HABERLER / ŞANLIURFA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Demirkol, talepleri mahallerde dinliyor

Başkan Demirkol, talepleri mahallerde dinliyor



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, düzenlediği mahalle gezileri kapsamında vatandaşların talep ve teşekkürlerini bir bir yerinde dinliyor. Gezi ve incelemeleri kapsamında Bamyasuyu ve Şair Nabi mahallelerini ziyaret eden Başkan Demirkol, vatandaşlarla bir araya gelip, görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Fevzi Demirkol, beraberinde fen işleri, park ve bahçeler, temizlik ve zabıta müdürleriyle birlikte Bamyasuyu Mahallesini ziyaret etti. Mahalle ziyaretinde ilk olarak Muhtar Mustafa Bağış'la, mahalle muhtarlığında bir araya gelen Başkan Demirkol, mahalledeki çalışmalarla ilgili istişarede bulundu. Başkan Demirkol, daha sonra Muhtar Mustafa Bağış ve beraberindeki birim müdürleriyle birlikte Bamyasuyu Mahallesindeki esnafla görüştü. Esnafın talep ve teşekkürlerini dinleyen Başkan Demirkol, gelen iletilerin çözümü için de birim müdürlerine talimat verdi. Mahallede yapılan çalışmalarla ilgili görüştüğü vatandaşlara bilgiler de veren Başkan Demirkol'a, programı dolayısıyla kentte bulunan Muş'un Altınova Belde Belediye Başkanı Mehmet Suat Özgül'de eşlik etti.

Başkan Demirkol ile yaptığı gezi ve incelemelerle ilgili açıklamada bulunan Başkan Özgül, "Başkanımız, bizim için gerçekten örnek teşkil edecek işler yapıyor. Kendisi ağabeyimizdir, Allah kendisinden ebeden razı olsun. Yaptığı çalışmalar bizim için de inşallah örnek olacak. Başkanımızın çalışmalarını yerinde görmek bizim için şereftir" dedi.

Mahalle Muhtarı Mustafa Bağış ise Başkan Demirkol ile mahalle yaptıkları gezi ve incelemelerle ilgili yaptığı açıklamada, "Belediye Başkanımız Fevzi Demirkol mahallemize geldi. Mahallemizde gezide bulundu. Mahallemizde, esnafımızla bir araya geldi. Mahallemizde çok sorunumuz yok ama ufak tefek isteklerimiz vardı. Sağ olsun başkanımız bu taleplerimizle yerinde ilgilendi. Allah razı olsun hizmetlerden çok razıyız. Mahallemizde yıkamamız, kilit taşı yamamız, temizliğimiz, çöp konusunda her türlü hizmetimiz yapılıyor. Haftada bir mahallemiz tazyikli suyla yıkanarak tertemiz hale getiriliyor. Mahallemizin hepsi genel hizmetten memnun. Mahalleli adına Başkanımız Fevzi Demirkol'a çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Fevzi Demirkol da, yaptığı açıklamada,"Bamyasuyu Mahalle Muhtarımız Mustafa Bağış ile birlikte mahalledeki parklarımızı, sokaklarımızı, yollarımızı inceleme imkanı bulduk. Yine aynı şekilde esnafımızla sohbet ettik. Esnafımızın bu husustaki görüşlerini, tavsiyelerini, ayrıca memnuniyetlerini ifade eden cümlelerle sohbette bulunduk. Yapmış olduğumuz hizmetleri yerinde inceledik. Muhtarımızın muhabbetinden dolayı muhtarımızın şahsında Bamyasuyu halkına teşekkür ediyorum. Yapmış olduğumuz çalışmaların artarak devam edeceğini ifade etmek istiyorum" dedi.

Şair Nabi Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi

Başkan Fevzi Demirkol, açıklamalarının ardından beraberindeki birim müdürleriyle birlikte Bamyasuyu Mahallesinden ayrılarak, Şair Nabi Mahallesine geçti. Burada Mahalle Muhtarı Hüseyin Çiçek tarafından karşılanan Başkan Demirkol, mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Mahallelinin taleplerini dinleyen Başkan Demirkol'a, vatandaşlardan yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

(Şİ-SD-Y)



14.05.2017 13:44:38 TSI

NNNN

