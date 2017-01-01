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Akçadağ'da Anneler Günü etkinliği



(Fotoğraflı)



Hasan Eryılmaz

MALATYA (İHA) - Malatya'nın Akçadağ ilçesi Cumhuriyet İlkokulu Okul Aile Birliği tarafından öğrenci annelerine yönelik 'Anneler Günü' etkinliği düzenlendi.

Cumhuriyet İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Fatih Şahin'in organize ettiği,'Anneler Günü' etkinliğinde okulda görev yapan kadın öğretmenlere Anneler Günü hediyesi olarak çiçek verildi. Cumhuriyet İlkokulu Okul Müdürü Fatih Uçar, öğretmen ve öğrencilerin katıldığı programda bir konuşma yapan Cumhuriyet İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Fatih Şahin," Bizler, yaşamayı, erdemi, sevgiyi, sevginin ilk ve içten şeklini, bizi hayata getiren annelerimizden öğreniriz. Varlığımız, ancak annelerimizle bir bütün olur. Kocaman yüreklerine dünyaları, sabrı, şefkati, evlat sevgisini, fedakarlığı, ve bütün zorluklara karşı direnmeyi sığdıran annelerimize minnettarız. Tüm annelerimizin, anneler gününü kutluyorum'' diye konuştu.

(HE-SD-Y)



14.05.2017 13:48:06 TSI

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