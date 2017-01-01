ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Akçadağ'da Anneler Günü etkinliği

14 Mayıs 2017 Pazar, 13:39
Akçadağ'da Anneler Günü etkinliği
Akçadağ'da Anneler Günü etkinliği

(Fotoğraflı)

Hasan Eryılmaz
MALATYA (İHA) - Malatya'nın Akçadağ ilçesi Cumhuriyet İlkokulu Okul Aile Birliği tarafından öğrenci annelerine yönelik 'Anneler Günü' etkinliği düzenlendi.
Cumhuriyet İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Fatih Şahin'in organize ettiği,'Anneler Günü' etkinliğinde okulda görev yapan kadın öğretmenlere Anneler Günü hediyesi olarak çiçek verildi. Cumhuriyet İlkokulu Okul Müdürü Fatih Uçar, öğretmen ve öğrencilerin katıldığı programda bir konuşma yapan Cumhuriyet İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Fatih Şahin," Bizler, yaşamayı, erdemi, sevgiyi, sevginin ilk ve içten şeklini, bizi hayata getiren annelerimizden öğreniriz. Varlığımız, ancak annelerimizle bir bütün olur. Kocaman yüreklerine dünyaları, sabrı, şefkati, evlat sevgisini, fedakarlığı, ve bütün zorluklara karşı direnmeyi sığdıran annelerimize minnettarız. Tüm annelerimizin, anneler gününü kutluyorum'' diye konuştu.
(HE-SD-Y)

14.05.2017 13:48:06 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Dünya Çiftçiler Günü
YEREL

DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ
Kardeşlik Treni Elazığ'a gitti
YEREL

KARDEŞLİK TRENİ ELAZIĞ'A GİTTİ
Büyükşehir'den 'Bir Vakıf İnsanı Fethi Gemuhluoğlu' kitabı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN 'BİR VAKIF İNSANI FETHİ GEMUHLUOĞLU' KİTABI
&quot;Farklı Boyutlarıyla İç Göç Çalıştayı&quot; düzenlenecek
YEREL

"FARKLI BOYUTLARIYLA İÇ GÖÇ ÇALIŞTAYI" DÜZENLENECEK
Gönültaş'tan Başkan Çakır'a teşekkür
YEREL

GÖNÜLTAŞ'TAN BAŞKAN ÇAKIR'A TEŞEKKÜR
Yeşilyurt 4.Uçurtma ve Sokak Oyunları Şenliği renkli görüntülere sahne oldu
YEREL

YEŞİLYURT 4.UÇURTMA VE SOKAK OYUNLARI ŞENLİĞİ RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU
Tecde ile MAŞTİ kavşağı ile birleştirildi
YEREL

TECDE İLE MAŞTİ KAVŞAĞI İLE BİRLEŞTİRİLDİ
Banazı Türk Müziği Korosu ilk konserini verecek
YEREL

BANAZI TÜRK MÜZİĞİ KOROSU İLK KONSERİNİ VERECEK
Yeni Hamle'den 8 başarılı öğrenciye burslu eğitim
YEREL

YENİ HAMLE'DEN 8 BAŞARILI ÖĞRENCİYE BURSLU EĞİTİM
Başkan Gürkan Anneler Gününü kutladı
YEREL

BAŞKAN GÜRKAN ANNELER GÜNÜNÜ KUTLADI
Malatya'da iki ayrı trafik kazası: 11 yaralı
YEREL

MALATYA'DA İKİ AYRI TRAFİK KAZASI: 11 YARALI

AVM'de yöresel kıyafetler sergisi
YEREL

AVM'DE YÖRESEL KIYAFETLER SERGİSİ
Kiraz'dan Akçadağ'a teşekkür ziyareti
YEREL

KİRAZ'DAN AKÇADAĞ'A TEŞEKKÜR ZİYARETİ
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba:
YEREL

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI AĞBABA:
6.Malatya Anadolu Kitap Fuarı sürüyor
YEREL

6.MALATYA ANADOLU KİTAP FUARI SÜRÜYOR
Girişimcilik topluluğundan Paylaşımlı ofis ziyareti
YEREL

GİRİŞİMCİLİK TOPLULUĞUNDAN PAYLAŞIMLI OFİS ZİYARETİ
Tabiat Yürüyüşü yapıldı.
YEREL

TABİAT YÜRÜYÜŞÜ YAPILDI.
Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig için sahaya çıkıyor
YEREL

EVKUR YENİ MALATYASPOR, SÜPER LİG İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin memleketleri
FİSKOS

İÇERDE'NİN KUDRET'İ BAKIN NERELİYMİŞ...

 1
  • 2 Onu tanıyabildiniz mi?
  • 3 Akrep ile karadulun inanılmaz mücadelesi!
  • 4 Kazdıkça içinden servet çıktı!